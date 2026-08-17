Land Rover Defender Dakar : une bête de rallye de 626 ch que vous pouvez désormais conduire

Un SUV homologué pour la route doté d'un « mode vol » pourrait passer pour un code de triche dans un jeu vidéo, mais le Land Rover Defender Dakar 2027 est bien réel. Dévoilé en avant-première au salon « The Quail » lors de la Monterey Car Week, ce modèle spécial en série limitée transforme le Defender D7X-R, vainqueur de rallyes, en un bolide homologué pour la route destiné aux passionnés de tout-terrain purs et durs.

Cette présentation permet de situer le Defender Dakar par rapport au Defender Octa, déjà très extrême, et au D7X-R, conçu pour la compétition. Si vous envisagez d’en acquérir un, il est utile de savoir quels éléments proviennent réellement du Dakar, dans quelle mesure il devrait être utilisable sur la route et quand les commandes seront effectivement ouvertes.

De quoi s’agit-il vraiment ?

Le Land Rover Defender Dakar 2027 est une évolution en série limitée et homologuée pour la route du Defender D7X-R, vainqueur de sa catégorie au Rallye Dakar 2026. Il ne s’agit pas d’un simple kit carrosserie monté sur un Defender standard. Land Rover le présente comme le nouveau fleuron de la gamme, au-dessus de l’Octa, avec des équipements et des modes de conduite directement inspirés du véhicule de rallye.

Sous le capot se trouve un V8 biturbo de 4,4 litres, globalement similaire à celui du Defender Octa, mais libéré des contraintes du règlement de course et réglé ici pour développer 626 chevaux et 750 Nm de couple. Cette puissance dépasse légèrement celle du D7X-R lui-même, soulignant ainsi que ce modèle hommage surpasse en réalité le vainqueur de la course tout en restant homologué pour la route.

Si vous souhaitez connaître toute l’histoire de cette compétition, le Defender D7X-R Dakar d’origine montre jusqu’où Land Rover a poussé la plateforme dans le désert. À l’intérieur, la configuration 2+2 du Defender Dakar, avec ses sièges baquets de course et ses finitions soignées, en fait une version plus ciblée du SUV de performance Defender Octa, sans pour autant se réduire à une simple coque nue.

Land Rover Defender Dakar Photo : Land Rover

Équipement Dakar et mode « Flight »

C’est au niveau de la suspension que le Defender Dakar se distingue véritablement des autres Defender exposés en concession. Au lieu de ressorts pneumatiques, il est équipé de ressorts hélicoïdaux associés à des amortisseurs Bilstein de qualité sport automobile, réglés pour résister aux chocs à grande vitesse en tout-terrain. D’énormes pneus tout-terrain de 35 pouces sont montés sur des jantes forgées de 20 pouces, et la roue de secours arrière est logée dans le coffre, à côté d’un compresseur d’air intégré, ce qui permet d’ajuster précisément la pression des pneus selon que l’on roule sur sentier ou sur route.

Les modes de conduite s’inspirent directement de ceux des camions de rallye, avec de nouveaux réglages « Dunes » et « Gravel », ainsi qu’un « mode Flight » qui gère la compression et le rebond pour les grands sauts. Des projecteurs montés sur le toit, un capot en fibre de carbone et des prises d’air surélevées lui confèrent l’allure d’un bolide du désert, tandis que la configuration 2+2 de l’habitacle, les sièges baquets à rembourrage profond et les harnais à quatre points disponibles en option montrent clairement que ce véhicule est né de la compétition, et non d’un studio de design.

Land Rover Defender Dakar Photo : Land Rover

Les options de peinture comprennent des teintes telles que « Dakar Sand » et « Yanbu Turquoise », qui établissent un lien visuel avec l’aventure du rallye. Land Rover recueille actuellement uniquement les manifestations d’intérêt ; les spécifications techniques complètes, les chiffres de production et les tarifs seront dévoilés lors du Rallye Dakar 2027 en Arabie saoudite en janvier, avant l’ouverture officielle des réservations début 2027. Il faut s’attendre à une disponibilité limitée, à l’instar d’autres modèles spéciaux d’usine et des versions V8 haut de gamme du Defender; si vous êtes vraiment intéressé, vous devrez donc vous dépêcher dès l’ouverture des commandes.

Source: Land Rover