2 000 heures de travail pour transformer ce Range Rover classique

Le charme du Range Rover Classic ne se dément jamais. C’est pourquoi Land Rover a décidé d’amener à la Monterey Car Week un exemplaire entièrement restauré et personnalisé par les spécialistes britanniques. Un hommage à un modèle iconique, qui sera vendu aux enchères par RM Sotheby's le 14 août.

La particularité du projet réside dans le fait que ce tout-terrain historique a été réalisé pour accompagner le nouveau Range Rover SV Ultra, formant un duo exclusif, les deux véhicules partageant couleurs, matériaux et de nombreux détails stylistiques.

Un Range Rover Classic véritablement unique

L’exemplaire choisi comme base est un Range Rover Classic County Edition de 1993, initialement destiné au marché américain. Le véhicule a été entièrement réinterprété pour reprendre le langage stylistique du nouveau Range Rover SV Ultra.

Range Rover Classic de 1993 aux côtés du Range Rover SV Ultra Photo : Land Rover

La carrosserie arbore l’élégante teinte Titan Silver, introduite précisément sur le SV Ultra. Il s’agit d’une peinture développée avec des pigments de dernière génération et de microscopiques particules d’aluminium qui confèrent à la surface un effet très lumineux et changeant, capable d’évoquer le métal liquide.

Range Rover Classic de 1993 restauré pour la Monterey Car Week 2026 Photo : Land Rover

Les autres détails extérieurs suivent la même logique. Les jantes d’origine de 16 pouces à trois branches reçoivent une finition Satin Platinum Atlas avec rebord diamanté, tandis que le capot adopte le nouveau lettrage Range Rover réservé au SV Ultra. Pour obtenir une allure encore plus épurée, les baguettes latérales de carrosserie ont également été supprimées.

Sous le capot, une plaque dédiée a été installée afin de certifier le véhicule comme première commande officielle « Matched Pair », soulignant ainsi son caractère unique.

Un habitacle entre passé et futur

C’est toutefois à l’intérieur que se révèle le travail le plus sophistiqué réalisé par les spécialistes de Land Rover Classic.

Pour la première fois sur un Range Rover Classic, on retrouve des revêtements Ultrafabrics, un matériau déjà utilisé sur le moderne SV Ultra comme alternative durable au cuir traditionnel.

Range Rover Classic de 1993, l’intérieur Photo : Land Rover

L’association de teintes Orchid White et Cinder Grey reprend fidèlement celle du SUV contemporain, transformant l’habitacle en un espace élégant et lumineux. La planche de bord est entièrement habillée de Cinder Grey, avec des aérateurs de climatisation assortis dans la même teinte, tandis que le volant adopte lui aussi une raffinée finition bicolore.

Les sièges du Land Rover comptent parmi les éléments les plus exclusifs du projet. Ils reprennent en effet le motif décoratif introduit par le SV Ultra, avec une finition laser et une complexe perforation en mosaïque appliquées aussi bien aux dossiers qu’aux inserts centraux.

Plus de 2 000 heures de restauration

Le projet ne s’est pas limité à l’aspect esthétique. Les spécialistes de Land Rover Classic ont consacré plus de 2 000 heures à ramener le véhicule au niveau souhaité, en intervenant sur la carrosserie, la peinture, la sellerie et l’assemblage final.

Range Rover Classic de 1993 restauré pour la Monterey Car Week 2026 Photo : Land Rover

Le V8 3.9 a lui aussi été entièrement révisé, de même que la boîte automatique à quatre rapports. Le même traitement a été appliqué aux suspensions, à la direction et au système de freinage, tous reconstruits et remis en état dans le but de préserver le comportement d’origine du véhicule.

Selon Land Rover Classic, chaque intervention a été réalisée en cherchant à préserver intact le caractère du Range Rover de 1993, tout en introduisant le niveau de précision et de qualité de fabrication aujourd’hui attendu d’une automobile de luxe.

Le Range Rover Classic fera ses débuts publics lors de la Monterey Car Week aux côtés du nouveau Range Rover SV Ultra destiné au marché américain. Les deux véhicules seront exposés du 12 au 14 août au Monterey Conference Center, avant d’être proposés comme lot unique lors de la vente aux enchères de RM Sotheby's le 14 août.

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Galerie: Range Rover Classic de 1993 restauré pour la Monterey Car Week 2026