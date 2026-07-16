Le Range Rover Sport passe à l'électrique : premier aperçu

Le Range Rover Sport Electric arrive à grands pas, et il ressemble presque trait pour trait à son homologue thermique. Là où d’autres constructeurs, comme Mercedes, ont tenté d’attirer les clients avec des designs de véhicules électriques plus audacieux, Land Rover préfère ne pas bouleverser les codes. Ce nouveau venu sur le segment des SUV électriques de luxe affichera une silhouette quasiment identique à celle de sa version à moteur thermique, à l’exception de l’absence de sorties d’échappement et d’une calandre fermée.

Avant sa présentation complète prévue plus tard cette année, le Range Rover Sport Electric commence à dévoiler quelques-uns de ses secrets. Sans surprise, il repose sur la même plateforme MLA (Modular Longitudinal Architecture) que le modèle à motorisation conventionnelle. Cette architecture a été développée pour accueillir des moteurs thermiques, seuls ou associés à une chaîne de traction hybride rechargeable, tout en étant également compatible avec des modèles 100 % électriques. Le grand Range Rover utilise la même base, tout comme la prochaine génération de Jaguar XJ avant que la berline électrique ne soit abandonnée dans le cadre de la réinvention audacieuse de Jaguar.

Le Range Rover Sport Electric sera animé par deux moteurs développant une puissance combinée de 327 kW ou 399 kW selon la version, avec un couple instantané impressionnant de 850 Nm. Les deux moteurs étant identiques, on peut s’attendre à une répartition de la puissance de 50:50 entre les essieux avant et arrière. Ils seront alimentés par une batterie de 118,5 kWh, imposante mais tout de même plus petite que l’énorme pack de 141 kWh du nouveau BMW iX5.

Photo par : Land Rover

Land Rover estime l’autonomie à environ 531 kilomètres sur une charge complète selon le cycle EPA, ce qui laisse supposer une valeur WLTP plus élevée. Puisque BMW a été mentionné, le nouvel iX5 est annoncé avec une autonomie estimée à 700 kilomètres selon l’EPA et jusqu’à 845 kilomètres selon le protocole WLTP.

Le Range Rover Sport Electric utilise des cellules cylindriques empilées en double couche fournies par AESC et prend en charge la recharge rapide en courant continu jusqu’à 350 kW grâce à son architecture 800 volts. Comme attendu, il reçoit une suspension pneumatique pour favoriser un confort de roulage très soigné, tandis que ses aptitudes en tout-terrain restent préservées malgré le passage à une motorisation électrique. Les ingénieurs de Land Rover ont doté ce luxueux paquebot silencieux d’un mode de conduite à une pédale qui fonctionne même en dehors du bitume, même si peu de propriétaires l’exploiteront sans doute. Les roues arrière directrices sont également de la partie afin de réduire le diamètre de braquage et d’améliorer la stabilité à vitesse élevée.

Comme l’extérieur, l’habitacle devrait être largement repris sans grands changements du Range Rover Sport classique. C’est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Si des matériaux de qualité semblent quasiment garantis, l’interface entièrement centrée sur les écrans risque de rebuter une partie des acheteurs. S’il reprend la configuration du modèle thermique, ce SUV électrique fera aussi la part belle aux plastiques noirs brillants sur la console centrale.

Tous les détails seront dévoilés plus tard cette année lors de la présentation officielle du Range Rover Sport Electric.