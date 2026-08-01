La nouvelle BMW M3 électrique va donner du fil à retordre à la version essence

La BMW M3 électrique, la première de l’histoire, approche et en attendant, la marque a publié les premières photos de la M Concept Neue Klasse, un prototype qui en annonce le style et le contenu technique. Basée sur la nouvelle i3, elle sera également épaulée par une version thermique plus classique, animée par un 6-cylindres en ligne 3,0 litres. Et la tâche ne s’annonce pas simple pour cette dernière.

Interrogé par Autocar au Goodwood Festival of Speed 2026, Frank van Meel, patron de la division M de BMW, a déclaré : « Aujourd’hui, nous sommes en train de lutter contre nous-mêmes, car avec la M3 100 % électrique, nous attaquons notre produit le plus vendu, leader de son segment ».

Une contre quatre

Deux berlines sportives très proches dans le style (inspiré de celui de la nouvelle i3), mais totalement différentes sous la carrosserie. L’une repose sur une architecture classique, l’autre met à son service quatre moteurs électriques, de quoi hausser le niveau à tous les niveaux. Pas seulement en matière de performances, mais aussi d’agilité et de stabilité.

Comme l’a souligné van Meel : « Il ne s’agit pas d’avoir encore plus de puissance. Il faut disposer d’une puissance suffisante sur chaque roue de la voiture et nous utilisons quatre moteurs électriques, mais nous ne les utiliserons jamais tous en même temps ». Une conclusion qui laisse également entrevoir la possibilité d’une version à propulsion uniquement. Avec des puissances encore raisonnables.

En effet, si la BMW Vision Driving Experience grimpe jusqu’à 1.000 ch, la BMW M3 électrique se contentera d’une cavalerie moins démesurée, car « les automobilistes n’ont pas besoin de 1.000 chevaux ». D’autant que, comme expliqué, l’accent sera mis sur le plaisir de conduite et sur le cerveau électronique Heart of Joy.

« C’est incroyable ce qu’il est possible de faire avec cette technologie. On peut rendre la voiture plus agile ou plus stable. On peut freiner les roues intérieures, accélérer les roues extérieures et sortir des virages d’une manière totalement différente. C’est une nouvelle ère pour la dynamique automobile ».

BMW M Concept New Class (juillet 2026) Photos Par : BMW BMW M Concept New Class (juillet 2026) Photos Par : BMW

Voilà qui explique la concurrence interne évoquée par Van Meel, convaincu que les capacités de la BMW M3 électrique sauront aussi séduire le cœur et le portefeuille des passionnés de la M3 essence.

« Certains clients diront peut-être qu’ils veulent un moteur à combustion parce qu’ils apprécient sa sonorité, son style ou parce qu’ils ne peuvent pas recharger chez eux. Et c’est très bien ainsi. Mais si vous êtes passionné de course automobile ou de dynamique de conduite, vous pourriez considérer que la version électrique est la meilleure M3 ».