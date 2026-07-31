L'Audi A2 et les essais sur piste

Le lancement de la nouvelle Audi A2 approche à grands pas, avec une présentation attendue à l’automne prochain. Un modèle qui marque à la fois un retour marquant au passé pour le constructeur allemand, tout en s’inscrivant dans le présent, et l’avenir, électrique d’Ingolstadt.

L’Audi A2 2026 sera en effet 100 % électrique. Une petite zéro émission qui ne renonce pas pour autant à quelques sessions d’essai sur le Nürburgring, comme le montre la vidéo ci-dessous.

Des essais loin de son terrain de jeu habituel

Il est clair que l’Audi A2 2026 évolue ici bien loin des environnements qu’elle fréquentera une fois commercialisée, mais ces différents essais dynamiques sur circuit servent à pousser l’auto dans ses retranchements afin d’identifier précisément ses limites. Cela dit, la nouvelle petite allemande reste largement dissimulée sous son camouflage, insuffisant toutefois pour masquer ce que l’on sait depuis longtemps : la nouvelle Audi A2 reprendra des lignes très proches de celles de la première génération.

La vidéo des tests de la nouvelle Audi A2

Dès 1999, l’atypique petite Audi aux quatre anneaux mettait déjà l’accent sur un Cx particulièrement bas (0,28) et le groupe motopropulseur électrique de sa descendante ne dédaignera évidemment pas des formes capables de fendre l’air avec efficacité, afin d’améliorer l’autonomie.

Au programme donc : formes fluides, toit « cassé » et becquet arrière restent bien présents, habillant une base technique reposant sur la plateforme MEB (dans sa version la plus récente) du groupe Volkswagen, dédiée aux voitures électriques. Une architecture qui pourra accueillir des motorisations de puissances variées, d’un minimum de 170 ch à un maximum de 326 ch (des chiffres extrapolés à partir des autres modèles électriques basés sur la MEB), pour une autonomie maximale qui pourrait dépasser les 600 km.

Galerie: Audi A2 e-tron (2026), le rendu de Motor1.com 4 Source: Motor1.com

Grâce à plusieurs photos espion, nous connaissons aussi l’intérieur de la nouvelle Audi A2, caractérisé par une planche de bord inspirée de celle de ses grandes sœurs, avec deux écrans intégrés dans un seul et même ensemble, pour l’instrumentation numérique et l’infodivertissement.

Comme indiqué, la présentation officielle de l’Audi A2 2026 est prévue pour l’automne 2026, avec une arrivée en concession attendue au début de l’année 2027 et un prix d’entrée estimé autour de 35 000 euros.