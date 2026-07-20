L'Audi A2 renaît de ses cendres et dévoile un style original après avoir perdu son camouflage

L'Audi A2 fera officiellement son retour plus tard cette année, même si elle n'aura plus grand-chose à voir avec vos souvenirs. Les moteurs thermiques disparaissent au profit d'une motorisation 100 % électrique, étroitement liée à la Volkswagen ID.3 Neo. Avant la révélation de la nouvelle A2 E-Tron par Ingolstadt, des prototypes ont été repérés par nos confrères de Pro-Street.dk, à l'arrêt entre deux sessions d'essais devant le Comfort Hotel de Copenhague.

Le camouflage noir et blanc habituel d'Audi a enfin disparu, remplacé par une livrée E-Tron bien plus révélatrice avec des accents vert néon. On distingue désormais presque toute la voiture, y compris les poignées de porte de type winglet, qui rappellent celles du BMW X5 2027 tout juste dévoilé. À l'arrière, le becquet établit un lien avec le passé en évoquant la première A2. Il scinde la lunette arrière en deux parties, ce qui amène à se demander s'il nuit à la visibilité vers l'arrière.

Bien que les concept-cars Concept C et Nuvolari annoncent un nouveau langage stylistique pour Audi, l'A2 fera partie des derniers modèles de série issus de l'ancienne génération, aux côtés du SUV Q9 à trois rangées. En conséquence, cette compacte électrique d'entrée de gamme adopte la disposition familière des phares séparés, avec une fine bande supérieure intégrant les feux de jour et les clignotants, tandis que les projecteurs principaux prennent place plus bas derrière une glace fortement teintée. Les modules de feux de croisement et de route sont à peine visibles sur ces prototypes noirs.

Un style inspiré de la première A2

Comme le becquet arrière et les ailes marquées, la petite vitre de custode avant semble s'inspirer de la première génération d'A2 lancée à la fin des années 1990. En réalité, l'ensemble de la silhouette conserve ce mélange singulier entre berline compacte et mini-monospace qui caractérisait sa devancière. Les prototypes étaient équipés de jantes de 19 pouces chaussées de pneus Bridgestone Turanza en 235/45 R19, avec des enjoliveurs aérodynamiques destinés à améliorer les flux d'air et l'efficience.

Audi a pris soin de dissimuler l'habitacle, mais il est facile de voir qu'une pièce de tissu masque une présentation à double écran. Le constructeur allemand premium a promis de s'éloigner des intérieurs dominés par les écrans, mais cette transition ne se fera pas du jour au lendemain, puisqu'un modèle est figé plusieurs années avant sa présentation officielle. Le Concept C donne un aperçu de ce qui attend la marque en matière d'habitacles plus minimalistes, mais il faudra attendre 2028, lorsque l'A4 E-Tron sera dévoilée, pour qu'Audi introduise son premier modèle à grand volume doté de cette nouvelle architecture intérieure.

Base technique proche de la Volkswagen ID.3 Neo

Les caractéristiques techniques restent entourées de mystère, mais la Volkswagen ID.3 Neo donne une bonne idée de la fiche technique à attendre. On peut s'attendre à la plateforme MEB du groupe Volkswagen, avec propulsion arrière, ainsi qu'à plusieurs options de batterie. À titre de référence, l'ID.3 restylée est proposée avec des batteries de 50 kWh, 58 kWh et 79 kWh, la plus grande annonçant jusqu'à 630 kilomètres d'autonomie. Côté puissance, l'ID.3 Neo est disponible en 124 kW, 138 kW ou 168 kW.

Lors de sa présentation à l'automne, l'Audi A2 E-Tron coûtera presque à coup sûr plus cher que la Volkswagen ID.3 Neo équivalente. Cette dernière débute à 33 995 € en Allemagne, et la gamme dépasse les 50 000 € dans sa version la mieux équipée. Il est raisonnable de penser que la nouvelle A2, dans sa déclinaison la plus accessible, restera nettement en dessous des 47 500 € réclamés pour le Q4 E-Tron en Allemagne.

Audi A2 e-tron (2026) en essais 2 Source: Audi

Source: Pro-Street.dk