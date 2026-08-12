Eclipse du 12 août : alerte sur les routes ce soir

Cette journée du 12 août 2026 est attendue avec impatience par beaucoup, notamment en France, où la lune s’apprête à masquer presque totalement le soleil (environ 90 % en fonction la localisation géographique dans le pays) en tout début de soirée, juste avant le coucher propre de l’astre.

Ce phénomène, qui promet un spectacle rare dans le ciel (la prochaine éclipse aura lieu dans environ 80 ans), ne manque toutefois pas de susciter des inquiétudes du côté des spécialistes de la sécurité routière, qui y voient de potentiels dangers d’augmentation des accidents lors de cette période, qui débutera vers 19h30 pour se conclure aux alentours de 21h.

Car, pendant que les astronomes amateurs se préparent à sortir leurs lunettes de protection, ces mêmes acteurs de la sécurité routière invitent les automobilistes à la prudence. Car un phénomène céleste de cette ampleur peut aussi avoir des conséquences très terrestres, et notamment sur les routes.

Le premier danger est celui de la distraction. Une éclipse n'est pas un événement que l'on observe tous les jours et la tentation de lever les yeux vers le ciel sera forte. Or, quelques secondes d'inattention suffisent pour manquer un ralentissement, un changement de file ou un freinage d'urgence. Le risque est d'autant plus important que le maximum du phénomène interviendra en soirée, à une heure où de nombreux usagers seront encore sur la route.

La baisse progressive de la luminosité constitue un autre facteur à prendre en compte. Même en dehors de la bande de totalité, l'obscurcissement du ciel peut surprendre certains conducteurs. La perception des contrastes évolue rapidement, tandis que les conditions lumineuses deviennent inhabituelles. Dans certaines situations, notamment sur les routes bordées d'arbres ou en zones vallonnées, cette transition peut compliquer l'appréciation des distances et de l'environnement.

Volkswagen ID.4 Phare

Les autorités rappellent également une règle essentielle : les lunettes spéciales éclipse ne doivent jamais être utilisées au volant. Conçues pour filtrer la quasi-totalité du rayonnement solaire, elles réduisent fortement la visibilité et rendent la conduite dangereuse. Leur utilisation doit être strictement réservée à l'observation du phénomène lorsque le véhicule est immobilisé.

Autre sujet de préoccupation : les arrêts sauvages. Comme lors d'événements météorologiques ou astronomiques exceptionnels, certains conducteurs pourraient être tentés de s'arrêter sur un accotement ou même sur une bande d'arrêt d'urgence pour profiter du spectacle. Une pratique particulièrement risquée sur les axes rapides, où les écarts de vitesse peuvent rapidement provoquer des accidents.

L'expérience des précédentes grandes éclipses montre que les conséquences sur la circulation ne sont pas théoriques. Aux États-Unis, après l'éclipse de 2017, plusieurs études ont mis en évidence une hausse significative du nombre d'accidents mortels dans les heures entourant l'événement. Un constat qui pousse aujourd'hui les autorités européennes à multiplier les messages de prévention.

Le conseil est finalement simple : si vous souhaitez profiter de l'éclipse du 12 août, trouvez un lieu sûr, stationnez votre véhicule et prenez le temps d'observer le phénomène dans de bonnes conditions. Ce soir-là, mieux vaudra garder les yeux sur le ciel une fois le moteur coupé uniquement.