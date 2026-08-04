Ces Ferrari Purosangue spéciales ne sont pas pour « nous »

Ferrari célèbre son marché le plus important avec l’une des séries spéciales les plus exclusives jamais réalisées sur le Purosangue.

Baptisée American Grand Tour Atelier Collection, elle se compose de seulement 10 exemplaires uniques, exclusivement destinés aux États-Unis. Chaque voiture se distingue des autres et s’inspire des grands paysages américains ou des routes mythiques qui traversent le pays, avec des combinaisons de couleurs, de revêtements et de détails créés spécialement par le programme Atelier de Maranello.

10 Ferrari, 10 interprétations uniques

Depuis des années, les États-Unis représentent le premier marché mondial de Ferrari et, justement pour cette raison, la marque de Maranello a décidé de rendre hommage à ses clients américains avec une série limitée sans précédent. La Ferrari Purosangue American Grand Tour Atelier Collection n’apporte aucune modification mécanique, mais pousse à l’extrême le concept de personnalisation.

Ferrari Purosangue Straightaway Photo : Ferrari

La production est en effet limitée à seulement 10 exemplaires, chacun réalisé dans une configuration exclusive et impossible à reproduire. Aucune voiture ne sera identique à une autre : chaque Purosangue raconte une nuance différente du voyage à travers les États-Unis, des grands parcs naturels aux autoroutes iconiques qui traversent le continent.

L’initiative est née du département Atelier Ferrari, le programme dédié aux clients qui souhaitent une voiture entièrement personnalisée, avec des finitions et des associations de teintes développées sur mesure. La première moitié de la collection s’inspire des paysages naturels les plus emblématiques des États-Unis.

La série débute avec The Coast, caractérisée par une peinture Blu Cangiante, enrichie de détails Dark Amber et d’un habitacle habillé de cuir Terra Antica, pensé pour évoquer la rencontre entre l’océan et les falaises de la côte Ouest.

Ferrari Purosangue, les intérieurs de The Coast Photo : Ferrari

Vient ensuite The Mountains, habillée de l’inédite teinte Verde Menthe, associée à un intérieur Beige Honolulu, tandis que The Great Plains adopte une carrosserie Bronzo Montecarlo avec des selleries en cuir Testa di Moro Java, en référence aux grands espaces ouverts des plaines américaines.

Pour The Forests, Ferrari a choisi le vert profond Verde Zeltweg, associé à un intérieur Verde Venaria, tandis que The Sand clôt cette première famille avec la teinte Blu Genziana Storico et un élégant habitacle en cuir Sabbia, inspiré des déserts et des dunes du sud-ouest des États-Unis.

Les Purosangue dédiées aux grandes routes d’Amérique

Les cinq autres Purosangue célèbrent en revanche le voyage sur route, l’un des éléments les plus caractéristiques de la culture automobile américaine.

La vedette est Switchback, peinte en Blu America avec une livrée Rosso Corsa et un intérieur en cuir blanc décoré d’étoiles et de bandes rouges et bleues, un clin d’œil évident au drapeau des États-Unis.

À ses côtés figure Overlook, avec une carrosserie Rosso California, des détails Blu America et un habitacle blanc.

Ferrari Purosangue, The Forests Photo : Ferrari

Straight Away affiche pour sa part une raffinée teinte Bianco Mille Miglia, rehaussée de l’historique livrée Blu NART, tandis que l’intérieur est habillé de cuir Rosso Guidecca.

La quatrième interprétation prend le nom de Byway et inverse les associations de couleurs, avec une carrosserie Blu NART, des détails Bianco King et le même habitacle Rosso Guidecca.

La collection se conclut avec Mountain Pass, probablement la plus sportive sur le plan esthétique, grâce à sa carrosserie Rosso Racing 2025 associée à un intérieur Blu Sterling.

Une exclusivité destinée aux collectionneurs

Ferrari ne communique pas le prix officiel de chaque exemplaire, mais il est pratiquement certain que l’American Grand Tour Atelier Collection coûte sensiblement plus cher qu’un Purosangue standard. Après tout, chaque voiture est construite à un seul exemplaire et représente une pièce unique dans l’histoire de la marque.

Avec seulement dix exemplaires exclusivement réservés aux États-Unis, cette collection est destinée à figurer immédiatement parmi les Ferrari contemporaines les plus rares et les plus recherchées.

Galerie: Collection Atelier Grand Tour américain Ferrari Purosangue