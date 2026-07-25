Tesla a supprimé le radar, mais certains veulent le rétablir

À l’avenir, les seules caméras ne suffiront pas pour la conduite autonome. C’est la position d’Arbe, une entreprise spécialisée dans le développement de radars à très haute résolution pour le secteur automobile, qui prend une direction différente de celle défendue par Tesla. Selon le constructeur américain, les systèmes basés sur l’intelligence artificielle peuvent parvenir à assurer une conduite autonome fiable en s’appuyant principalement sur les images recueillies par les caméras. Pour Arbe, cette solution présente au contraire des limites difficiles à surmonter.

Lorsque nous avons interviewé Ram Machness, le PDG de l’entreprise, il nous a expliqué que la clé pour rendre sûres les voitures sans conducteur sera la combinaison de plusieurs technologies : "Les caméras sont fondamentales pour la perception de l’environnement, mais elles dépendent de la lumière et de la qualité de l’image", a expliqué Machness. Des situations comme une forte pluie, le brouillard, les reflets, l’obscurité ou une simple lentille sale peuvent réduire leur efficacité, alors qu’un radar mesure directement la distance et la vitesse des objets via des ondes radio, en conservant ses capacités même lorsque les conditions visuelles se dégradent.

L’intelligence artificielle améliore les images, mais ne crée pas les informations manquantes

Selon Arbe, les progrès de l’intelligence artificielle ne suppriment pas la nécessité de disposer de capteurs différents. Les algorithmes les plus avancés peuvent mieux interpréter ce qu’une caméra voit, mais ils ne peuvent pas récupérer des informations que le capteur n’a pas réussi à collecter.

"L’IA rend l’analyse des images plus efficace, mais si une donnée manque à la source, même le meilleur algorithme a ses limites", a déclaré Machness. Pour cette raison, selon l’entreprise, le rôle de l’intelligence artificielle sera de traiter des données provenant de technologies complémentaires, comme les caméras et les radars haute définition, au lieu de remplacer totalement d’autres systèmes de détection.

La question ne concerne pas seulement la technologie, mais aussi la sécurité et les futures règles encadrant la conduite autonome. Aux États-Unis, par exemple, le débat sur la nécessité de systèmes redondants devient de plus en plus vif, avec certaines propositions réglementaires visant à imposer plusieurs niveaux de contrôle afin de garantir le fonctionnement des voitures même en cas de défaillance d’un capteur unique.

L’avenir passera par une combinaison de caméras, de radars et de lidar

Selon Arbe, les réglementations s’orienteront de plus en plus vers des systèmes capables de démontrer leur fiabilité même dans des conditions difficiles, et pas uniquement lors de tests menés dans des situations idéales : "Les régulateurs veulent comprendre ce qui se passe lorsqu’un capteur est compromis ou lorsque l’environnement devient particulièrement complexe", a ajouté Machness.

Dans les prochaines années, l’entreprise prévoit donc une configuration fondée sur la collaboration entre plusieurs technologies. Les caméras et les radars à haute résolution devraient constituer la base des systèmes avancés d’aide à la conduite et de la plupart des applications autonomes, tandis que le lidar pourrait continuer à jouer un rôle dans les solutions les plus sophistiquées, comme les robotaxis de niveau 4.

Le radar d'Arbe en action Photo : Arbe Robotics

La voie indiquée par Arbe est donc à l’opposé de la philosophie du « tout caméra » défendue par Tesla : pour le constructeur, la véritable évolution de la conduite autonome ne viendra pas du remplacement des capteurs, mais de leur intégration.