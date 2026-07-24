Une nouvelle Mercedes C63 V8 pourrait voir le jour

Mercedes-Benz a récemment lancé une version mise à jour de sa berline Classe S, modèle phare de la marque. Cette voiture embarque un nouveau V8 de 4,0 litres avec vilebrequin plat, développant jusqu’à 530 ch et 750 Nm de couple dans la S580.

Un vilebrequin plat signifie moins de masse en rotation et des montées en régime plus rapides, ce qui contribue à augmenter la puissance. Mais si ce moteur semble d’abord destiné aux modèles Mercedes-Benz, la branche AMG veut s’assurer qu’il est pleinement au point avant de l’installer sous le capot de ses propres modèles les plus sportifs.

Mercedes-Benz C63 AMG Black Series Photo : Mercedes-Benz

Cela inclut deux modèles qui manquent actuellement cruellement au catalogue Mercedes-AMG : la C63 berline et le break E63. Selon Road & Track, les ingénieurs d’AMG suivent de près le développement de ce moteur à mesure de son déploiement dans la nouvelle Classe S.

Selon Mathias Geisen, membre du directoire de Mercedes, la première phase du retour des véritables moteurs AMG V8 a commencé : « Une étape après l’autre », explique-t-il. « Nous devons d’abord nous assurer que nous disposons d’un V8 très abouti et sophistiqué, et bien sûr nous étudions maintenant la demande du marché et avons déjà quelques idées sur les autres modèles qui pourraient en bénéficier. »

Ces projets incluent très probablement le retour des modèles AMG précités. Ce n’est un secret pour personne : les acheteurs n’ont jamais vraiment adhéré à la C63 à quatre cylindres. Et l’actuelle AMG E53 se montre simplement correcte. Les clients de Mercedes-AMG attendent davantage de modèles animés par un V8. Et tout porte à croire que Mercedes proposera bientôt ce type d’options.

Source: Road & Track