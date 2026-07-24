Le Mercedes GLA n’est certes pas le modèle le plus connu du vaste portefeuille de Mercedes, mais c’est l’un de ceux qui rendent particulièrement service aux comptables du constructeur. Non pas parce qu’il garantit des marges bénéficiaires exceptionnelles, mais parce qu’il figure parmi les modèles les plus vendus de la marque. Présent sur le marché depuis 13 ans, il s’apprête à entrer dans sa troisième génération, prête à affronter d’autres références bien établies du segment comme les BMW X1 et Audi Q3.

Bien que Mercedes ne précise pas explicitement ce que nous découvrirons la semaine prochaine, il est probable que le GLA fasse ses débuts à la fois avec des motorisations thermiques et des groupes motopropulseurs électriques. Ces derniers viendront remplacer l’EQA, puisque le constructeur allemand de prestige fait enfin ce qu’il aurait dû faire depuis longtemps : unifier ses gammes thermiques et électriques au lieu de les différencier par le design selon le type d’alimentation.

Elle aussi aura droit à la grande étoile à l’avant

Les prototypes camouflés sont désormais une présence constante pour les photographes spécialisés, avec des véhicules d’essai à la fois mild hybrid et électriques aperçus à de nombreuses reprises. Qu’on apprécie ou non cette orientation, le motif de l’étoile à trois branches arrivera aussi sur le GLA, avec des projecteurs avant et des feux arrière adoptant le traitement « étoilé » déjà vu sur de nombreux modèles Mercedes récents.

Ce n’est guère surprenant, tant la croissance des dimensions des voitures se poursuit sans relâche, mais les véhicules d’essai camouflés semblaient légèrement plus grands que l’actuel Mercedes GLA, tout en conservant l’allure d’une compacte surélevée et élargie. Il est très probable que des bandeaux lumineux avant et arrière se cachent sous le camouflage, un élément de style désormais récurrent sur les derniers modèles Mercedes.

Les crossovers encore en phase de développement présentaient également des poignées de porte affleurantes, une solution utile pour améliorer l’aérodynamisme et grappiller un peu d’autonomie sur la version électrique. Selon certains, ce système escamotable à commande électrique rend aussi le profil plus épuré sur le plan esthétique. En revanche, des interrogations subsistent quant à la sécurité et à la praticité, des aspects que des poignées traditionnelles évitent plus facilement.

Un habitacle à triple écran et plus de technologie

Comme sa grande sœur plus carrée à sept places, le GLB, le nouveau GLA adoptera lui aussi une configuration avec trois écrans dominant la planche de bord. On s’attend à une instrumentation numérique de 10,3 pouces, accompagnée de deux écrans tactiles de 14 pouces, l’un dédié au système d’infodivertissement et l’autre au passager avant. La présence, parmi les options, d’un toit panoramique en verre capable de passer d’opaque à transparent est également probable, avec de nombreuses étoiles illuminées.

Moteurs attendus : mild hybrid et électrique

Alors que la version mild hybrid devrait embarquer sous le capot un moteur essence turbo de 1,5 litre, le GLA électrique devrait proposer un coffre avant, comme c’est déjà le cas sur le GLB. N’attendez pas une variante à trois rangées de sièges, ce rôle restant dévolu au GLB. Mercedes a développé son crossover d’entrée de gamme avec traction avant et transmission intégrale pour la version à moteur thermique, tandis que son équivalent électrique devrait être proposé en propulsion et transmission intégrale.

Ce film jaune sera retiré le 29 juillet lors d’un événement spécial que Mercedes diffusera sur son site à 19h30 CEST.