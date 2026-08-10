La nouvelle Honda NSX dévoile son intérieur

La JAS Tensei designed by Pininfarina continue de se dévoiler, morceau par morceau. Cette supercar ambitionne de faire revivre le mythe de la première Honda NSX, dont elle réinterprète les lignes et la philosophie, avec des performances et un style remis au goût du jour.

C’est désormais au tour de l’habitacle, qui apporte la juste dose de technologie tout en restant le plus fidèle possible à l’aménagement de la première Honda NSX. Et oui, on vous répond tout de suite : il y a bien une boîte manuelle.

Simple et complet

Signé Pininfarina, l’intérieur de la JAS Tensei se distingue d’abord par une grande simplicité d’ensemble, sans pour autant renoncer aux équipements modernes auxquels nous sommes habitués. L’instrumentation, intégrée sous une visière, est numérique, tandis qu’au centre de la planche de bord, en position basse, prend place un écran destiné à gérer le système d’infodivertissement. Aucune précision n’a encore été donnée sur le logiciel ou le matériel, mais Android Auto et Apple CarPlay devraient être de la partie, tout comme des affichages dédiés à la télémétrie pour les roulages sur circuit.

Le rouge et le noir dominent l’ensemble, habillant les sièges baquets, les panneaux de porte, la planche de bord, le volant et chaque centimètre carré de l’héritière de la Honda NSX. Et puis, comme indiqué, il y a cette commande de boîte manuelle qui s’affiche fièrement sur la console centrale.

Légère et radicale

Dotée d’une carrosserie entièrement en fibre de carbone, la JAS Tensei est le fruit des trente années d’expérience de Jas Motorsport et reçoit un V6 atmosphérique de 3,5 litres, développant 425 ch et 350 Nm de couple. Ses performances ne sont pas encore connues, mais avec un poids d’environ 1 100 kg, elle pourrait donner du fil à retordre à des supercars modernes.

Jas Tensei Photos Par : Pininfarina Jas Tensei Photos Par : Pininfarina

Produite à seulement 35 exemplaires et commercialisée à partir de 880 000 euros, hors personnalisations, la JAS Tensei fera ses débuts officiels au Mondial de l’Auto de Paris 2026.