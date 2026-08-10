Voici la petite smart héritière de la fortwo

Pendant des années, à chaque rencontre avec un représentant de smart Europe, nous nous sommes posé la même question : quand arrivera la nouvelle smart fortwo ? En partant du principe que le projet était prêt, dans l’attente que quelqu’un appuie sur le bouton pour lancer sa production. Comme nous le savons, le chemin a été plus long que prévu et il a fallu des années, ainsi qu’innombrables interviews, pour voir enfin la nouvelle petite deux-places héritière de la toute première smart de l’histoire.

En réalité, il faudra encore attendre le Salon de Paris 2026 pour ses débuts officiels, mais grâce au ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT), nous pouvons déjà découvrir les premières images officielles de la smart #2, l’héritière de la fortwo, accompagnées de nombreuses informations techniques.

Comme promis

D’abord, les dimensions : la smart #2 mesure 2,75 mètres de long, 1,66 m de large, 1,55 m de haut, avec un empattement de 1,87 m. Des cotes finalement très proches de celles de la dernière génération de fortwo. Le poids sera de 1 130 kg. Pour l’animer, on retrouvera un moteur électrique de 60 kW (80 ch), alimenté par une batterie LFP de 35,7 kWh, pour environ 300 km d’autonomie, produite par CATL et assemblée par Geely.

La vitesse maximale atteindra 140 km/h. Les dimensions des roues ont presque quelque chose de touchant : 165/65R15, 185/60R15, 185/50R16 ou 205/45R16. Grâce à ses dimensions ultra-compactes, la smart #2 pourra effectuer un demi-tour en moins de 7 mètres.

Nous savons également que la recharge rapide en courant continu permettra de passer de 10 à 80 % en moins de 20 minutes et qu’il y aura une fonction Vehicle-to-Load, pour alimenter des appareils externes en utilisant l’énergie de la batterie.

Comme indiqué, les débuts en première mondiale de la smart #2 sont attendus au prochain Salon de Paris 2026, programmé du 11 au 18 octobre.