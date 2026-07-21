La smart #2 se rapproche de plus en plus : la voici lors des essais

La smart #2 entre dans la phase décisive de son développement. Cette citadine électrique biplace suit actuellement un programme intensif d’essais internationaux en vue de sa première mondiale au Mondial de l’Auto de Paris, prévu en octobre.

Les prototypes affrontent des essais sur route et sur circuit afin de vérifier leur agilité, leur confort, leur silence de fonctionnement, leur fiabilité et leur sécurité. Ce modèle marque le retour aux origines de la marque, avec une plateforme entièrement électrique et un prix d’entrée annoncé autour de 20 000 euros.

Des essais aux quatre coins du monde

Le programme de développement de la #2 comprend des milliers de kilomètres parcourus dans des conditions très variées. Les ingénieurs soumettent la voiture à des essais spécifiques pour simuler les situations les plus courantes de la conduite urbaine, comme les changements de voie d’urgence, les obstacles imprévus, l’asphalte mouillé et les surfaces à faible adhérence.

smart #2, les essais Photo de : smart

L’attention se porte surtout sur le comportement dynamique du véhicule. Les techniciens peaufinent le châssis, la direction et les réglages de suspension afin d’obtenir une citadine agile dans les manœuvres, mais stable aussi dans les situations les plus exigeantes.

Une part importante du développement concerne également le confort acoustique. Smart a soumis la #2 à un programme complet de validation NVH (Noise, Vibration and Harshness), qui mesure le bruit, les vibrations et la qualité perçue de l’habitacle.

Les essais ont été réalisés en soufflerie, dans des chambres acoustiques, des laboratoires climatiques, sur des pistes d’essai et sur route ouverte à la circulation.

Fiabilité et sécurité passées au crible

Le programme d’essais comprend également des tests d’endurance extrêmement sévères. La smart #2 est soumise à des parcours dégradés, des pavés, des dos-d’âne, des nids-de-poule profonds et des contraintes mécaniques continues afin de vérifier la résistance de sa structure sur le long terme.

Côté sécurité, une nouvelle évolution de la célèbre cellule Tridion fera ses débuts, un élément distinctif des smart depuis la naissance de la marque.

smart #2, premier regard sur l’intérieur et la plateforme Photo de : smart

Pour le reste, la #2 reposera sur la nouvelle plateforme Electric Compact Architecture (ECA), développée spécifiquement pour les petites voitures électriques. Il s’agit d’une architecture conçue pour optimiser l’espace, la sécurité et l’efficience.

Parmi les caractéristiques déjà annoncées, on note un diamètre de braquage de seulement 6,95 mètres, une valeur qui devrait en faire l’une des voitures les plus maniables du marché. La batterie affichera une capacité d’environ 35,7 kWh, avec une autonomie prévue de plus de 200 km, tandis que la recharge rapide en courant continu devrait permettre de passer de 10 à 80 % en moins de 20 minutes.

Avec un lancement prévu au prochain Mondial de l’Auto de Paris, la smart #2 se prépare donc à reprendre l’héritage de la fortwo, en le réinterprétant pour l’ère de l’électrification.

Galerie: Smart #2 (teaser)