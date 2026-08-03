Le robotaxi de Tesla est-il vraiment un succès ?

Parmi les projets auxquels Tesla croit le plus, et dans lesquels le groupe investit le plus, figure le robotaxi. Symbole d’une nouvelle approche de la mobilité, ce véhicule autonome fortement souhaité par Elon Musk est entré en service à titre expérimental, principalement dans certaines villes des États-Unis.

Selon Tesla, le service continue de se déployer. Mais les derniers chiffres publiés par le constructeur d’Austin racontent une histoire moins linéaire qu’il n’y paraît à première vue.

Plus de 3,8 millions de kilomètres parcourus

Dans son rapport relatif au deuxième trimestre 2026, Tesla souligne que ses Robotaxi ont désormais dépassé les 3,8 millions de kilomètres parcourus dans le cadre de trajets payants. Le graphique présenté aux actionnaires montre une courbe cumulative en hausse continue, qui donne l’image d’une expansion constante du service. La représentation est correcte, mais en observant les mêmes données trimestre par trimestre, un tableau différent se dessine.

Robotaxi Tesla sur base de Model Y Photo : Tesla

Au premier trimestre 2026, Tesla avait ajouté environ 1,5 million de kilomètres parcourus à titre payant. Au deuxième trimestre, la hausse a été pratiquement identique, avec encore 1,5 million de kilomètres. Après la rapide accélération enregistrée entre 2025 et le début de 2026, le rythme de croissance semble donc s’être stabilisé plutôt que d’augmenter, malgré l’expansion du service sur de nouveaux marchés.

Une croissance prudente

Le sujet n’est pas tant le nombre absolu de kilomètres que la vitesse à laquelle cette valeur progresse. Tesla est désormais de moins en moins valorisée comme un constructeur de voitures électriques et de plus en plus comme une entreprise cherchant à bâtir un réseau mondial de mobilité autonome. Dans cette optique, les investisseurs observent attentivement combien de véhicules entrent en service, combien de villes sont couvertes et surtout à quelle vitesse l’utilisation de la plateforme augmente.

Robotaxi Tesla Cybercab Photo : InsideEVs

Le ton employé par Elon Musk et les dirigeants lors de la conférence téléphonique a lui aussi semblé différent par rapport au passé. Alors qu’auparavant le CEO évoquait un déploiement extrêmement rapide des Robotaxi aux États-Unis, Tesla insiste aujourd’hui surtout sur la nécessité d’avancer avec prudence. L’objectif affiché est d’éviter les accidents susceptibles de compromettre les relations avec les autorités de régulation et de ralentir davantage encore le programme. Ce changement de communication reflète une phase de développement du service plus pragmatique.

Que font les autres acteurs ?

La comparaison avec Waymo permet de remettre ces chiffres en perspective. Tesla annonce environ 3,8 millions de kilomètres payants, dont plus de 500.000 sans aucun superviseur à bord. Waymo, de son côté, a déjà dépassé les 350 millions de kilomètres sans conducteur accumulés dans le cadre de ses opérations commerciales. La comparaison doit être maniée avec prudence, car les deux entreprises suivent des stratégies technologiques très différentes, mais elle illustre l’écart que Tesla doit encore combler.

Waymo One

Plus qu’un signal de crise, les données du deuxième trimestre décrivent donc une phase de stabilisation. Le Robotaxi continue de progresser et d’étendre sa présence géographique, mais le rythme d’expansion ne semble pas, pour l’instant, suivre cette trajectoire exponentielle qu’attendaient de nombreux investisseurs. Et c’est précisément sur sa capacité à accélérer au cours des prochains trimestres qu’une part importante de la crédibilité de la stratégie de Tesla se jouera.

Galerie: Robotaxi Tesla

2 Source: Tesla