Quelles sont les décisions de la NHTSA concernant les phares Tesla de 2017 à 2023 ?

Tesla devra rappeler près de 20 000 Model 3 et Model Y aux États-Unis après que la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l’agence fédérale chargée de la sécurité routière, a rejeté la demande du constructeur visant à éviter cette mesure. Au centre de l’affaire se trouvent les phares avant de certains exemplaires produits entre 2017 et 2023, jugés non conformes aux normes américaines.

Tesla avait reconnu cette non-conformité dès mars 2024, mais avait ensuite demandé une exemption en estimant que le défaut n’entraînait pas de conséquence concrète sur la sécurité. Une position que la NHTSA n’a pas partagée, obligeant l’entreprise à notifier le rappel aux propriétaires et à effectuer gratuitement la correction prévue.

Pourquoi la NHTSA n’a pas retenu les arguments de Tesla

Le point contesté concerne le faisceau lumineux des feux de croisement. Selon les vérifications effectuées par le fournisseur Marelli Automotive Lighting, certains blocs optiques dépassent la limite maximale d’intensité lumineuse prévue par la réglementation américaine FMVSS 108, atteignant dans certains cas 230 candelas, contre une limite autorisée de 125.

Pour Tesla, cet écart n’aurait pas accru le risque pour les autres usagers de la route. L’entreprise a également souligné n’avoir reçu aucun signalement d’accident, de blessé ou de réclamation directement lié au problème.

La NHTSA a toutefois jugé ces arguments insuffisants, estimant qu’un faisceau trop intense pouvait augmenter le risque d’éblouissement pour les conducteurs arrivant en sens inverse ou circulant devant le véhicule, en particulier dans certaines conditions météorologiques.

Rappel obligatoire pour les Model 3 et Model Y

Avec la décision de l’autorité américaine, Tesla devra donc procéder au rappel d’environ 19 917 véhicules concernés par cette non-conformité. L’intervention sera réalisée sans frais pour les clients, comme le prévoit la réglementation américaine sur les rappels pour raisons de sécurité.

Plus précisément, le rappel concerne 19 917 Tesla Model 3 et Model Y destinées au marché américain, produites entre 2017 et 2023 et équipées d’un type précis de bloc optique qui, selon la NHTSA, peut dépasser les limites d’intensité lumineuse prévues par la réglementation américaine.

Cette affaire constitue un nouveau bras de fer entre Tesla et les autorités de régulation américaines. Ces dernières années, le constructeur dirigé par Elon Musk s’est retrouvé à plusieurs reprises en discussion avec la NHTSA sur des questions liées à la sécurité, notamment concernant des systèmes gérés par logiciel.

Cette fois, toutefois, la question porte sur un composant apparemment traditionnel comme les phares : selon l’agence, même une intensité lumineuse excessive peut représenter un risque pour la sécurité de la circulation et ne peut donc pas être considérée comme une simple irrégularité technique.