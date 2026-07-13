La Tesla Model YL arrive en Europe : voici ce que nous savons

L’arrivée de la Tesla Model Y L en Europe semble désormais de plus en plus proche. Un prototype de la variante à empattement long du SUV électrique du constructeur américain a été photographié lors d’essais sur la Nürburgring Nordschleife, avec un camouflage limité à la face avant et à la partie arrière.

Il s’agit d’un détail qui, dans le secteur, indique généralement une phase avancée du développement et laisse envisager une présentation officielle dans les prochains mois.

Un Model Y pensé pour les familles

Rappelons que le Model Y L a été conçu pour élargir l’offre de la marque avec une configuration à six places réparties sur trois rangées de sièges. Après ses débuts sur le marché chinois puis son lancement aux États-Unis, le modèle s’apprête aussi à arriver en Europe, où le Model Y s’est déjà illustré ces dernières années grâce à ses résultats commerciaux.

Tesla Model Y L, les photos espion au Nürburgring Photo : @wilcoblok

Concrètement, il s’agit de proposer une solution mieux adaptée aux familles nombreuses, afin de combler le vide laissé par le retrait du Model X sur les principaux marchés. La configuration intérieure 2+2+2 permet d’augmenter la capacité de transport sans modifier de manière significative le design extérieur du SUV.

Sur le plan technique, la version déjà commercialisée outre-Atlantique adopte une batterie de 88 kWh, plus grande que celle des autres variantes, qui promet des performances supérieures tout en maintenant une autonomie similaire. L’équipement comprend également la fonction Vehicle to Load, qui permet d’alimenter des appareils électriques externes, un système audio à 19 haut-parleurs et deux bases de recharge sans fil à refroidissement actif.

Un prix décisif face à la concurrence

Reste à savoir quel sera le positionnement du Model Y L sur le marché européen. Aux États-Unis, la version à six places est proposée à un tarif supérieur à celui du Model Y Performance, un choix qui pourrait se révéler plus difficile à défendre en Europe, où les constructeurs chinois renforcent rapidement leur présence avec des modèles électriques de plus en plus compétitifs.

Tesla Model Y L, les photos espion Photo : @wilcoblok

Parmi eux figure BYD, qui a dépassé Tesla ces dernières années en ventes mondiales de voitures électriques. Malgré ce contexte, le constructeur américain continue d’enregistrer des résultats importants aux États-Unis, où le Model Y reste l’un des modèles électriques les plus demandés. La stratégie consiste donc à élargir la gamme d’un modèle déjà bien établi plutôt qu’à introduire un projet entièrement nouveau.

Les essais au Nürburgring, traditionnellement utilisés pour peaufiner le châssis et les réglages avant le lancement commercial, laissent penser que la présentation du Model Y L pour le marché européen pourrait désormais être imminente.