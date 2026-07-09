Tesla veut produire en masse son robotaxi... Mais il ne peut pas circuler

Robots humanoïdes, supercalculateurs dédiés à l’intelligence artificielle, systèmes de stockage d’énergie, et ainsi de suite. La réalité, c’est que Tesla reste solide parce qu’elle continue de vendre des voitures. Et au vu des chiffres, elle le fait encore très bien.

Au premier semestre 2026, le constructeur d’Austin a livré 838 149 voitures dans le monde, grâce aux 358 023 du premier trimestre et aux 480 126 du deuxième. Un résultat qui ramène l’entreprise à ses niveaux de 2024 et met fin au ralentissement observé en 2025, lorsque les livraisons étaient tombées à environ 721 000 unités sur la même période.

Le deuxième trimestre qui vient de s’achever a même été le meilleur jamais enregistré par Tesla sur cette période de l’année, et il a dépassé les attentes des analystes.

Les voitures intéressent-elles encore Tesla ?

Pourtant, en regardant la stratégie de l’entreprise, on a presque l’impression que la vente de voitures n’est plus au cœur du projet industriel. Pendant des années, Tesla a grandi grâce aux Model 3 et Model Y, devenant une référence de la mobilité électrique. Mais ces modèles commencent à accuser le poids des années. La concurrence se renforce, et Elon Musk et ses équipes devraient envisager de renouveler la gamme.

Tesla Model Y 2026 : RWD Premium Photo : Mack Hogan/InsideEVs

À la place, avec un Cybertruck qui se vend très en deçà des attentes, et des Model S et Model X qui, après des années de volumes « résiduels », ont été définitivement retirées du marché, aucune nouveauté ne se profile à l’horizon. Sans parler du cas Roadster, devenu presque une blague. Dans ce contexte, il faut aussi situer la question du Cybercab.

Un robotaxi peut-il suffire à lui seul ?

Aujourd’hui, une grande partie des investissements semble justement converger vers le taxi autonome. Tesla consacre beaucoup d’énergie à lancer une production à grande échelle, mais le pari paraît risqué.

Le Tesla Cybercab n’a ni volant ni pédales Photo : InsideEVs

Le taxi autonome présenté l’an dernier, dépourvu de volant et de pédales, a en effet été conçu pour fonctionner exclusivement sans conducteur. Le problème, c’est que cette technologie n’est pas encore autorisée à opérer librement dans la majeure partie du monde. Aux États-Unis, le service est limité à quelques zones géographiques et avance sous le contrôle des autorités compétentes, tandis qu’en Europe, une réglementation permettant la circulation de véhicules totalement dépourvus de commandes traditionnelles semble encore lointaine. Alors pourquoi forcer le calendrier ?

Un regard vers l’avenir

En réalité, l’explication pourrait être bien plus simple. Tesla raisonne comme une entreprise technologique davantage que comme un constructeur automobile. Si la conduite entièrement autonome devait obtenir le feu vert réglementaire dans les prochaines années, arriver mal préparé signifierait perdre un avantage concurrentiel énorme. Industrialiser un nouveau modèle exige du temps, des investissements de plusieurs milliards et une chaîne d’approvisionnement parfaitement organisée. Attendre que la législation soit prête reviendrait à démarrer quand les concurrents pourraient déjà être opérationnels.

Tesla Robotaxi : pour l’instant, le service est assuré avec des Model Y modifiées Photo : Tesla

En somme, comme cela s’est souvent produit, Elon Musk joue peut-être une fois encore l’anticipation, avec l’ambition d’ouvrir de nouvelles voies. C’est probablement la clé de lecture de la stratégie Tesla. Les Model 3 et Model Y continuent de financer l’entreprise et, après une année 2025 difficile, les ventes sont reparties à la hausse. Mais le produit sur lequel Musk semble vouloir bâtir la prochaine décennie n’est pas celui qui remplit aujourd’hui les concessions. C’est une voiture qui, au moins pour l’instant, ne peut pas encore remplir, dans la plupart des pays, la mission pour laquelle elle a été conçue.

Galerie: Tesla Cybercab

32 Source: Tesla