Et si le nouveau maxi SUV Audi ressemblait à cela ?

Il faut bien l’admettre : si et quand Audi se décidera à produire un grand tout-terrain “pur et dur” comme celui que nous imaginons dans notre nouveau rendu, la liste des clients potentiels pourrait rapidement s’allonger.

Cette rivale directe de la Mercedes Classe G et du Land Rover Defender pourrait en effet séduire une clientèle aisée, à la recherche de véhicules “inarrêtables”, présente partout dans le monde, de l’Europe à l’Amérique, en passant par le Moyen-Orient et l’Asie.

Avec cette projection, basée sur le nouveau langage stylistique d’Audi, nous souhaitons également rassembler toutes les informations disponibles à ce jour sur le premier véritable tout-terrain aux anneaux.

Une nouvelle identité Audi, plus verticale et plus robuste

L’objectif affiché d’Audi serait de préserver l’identité esthétique de la marque, tout en la réinterprétant dans une veine plus extrême. On s’attend donc à une face avant très verticale avec des optiques fines, des passages de roue très marqués, des protections de soubassement métalliques, des boucliers spécifiques offrant de meilleurs angles d’attaque et une garde au sol supérieure à celle des SUV actuels de la gamme. Feu vert, donc, au nouveau cap stylistique annoncé par la Concept C et l’Audi Nuvolari, mais développé de façon encore plus verticale.

Audi tout-terrain (2027), le rendu de Motor1.com Photo : Motor1.com

Les grandes calandres et les projecteurs fins à développement horizontal complètent un ensemble qui inclut aussi des pneus tout-terrain de grand diamètre, des voies élargies et des barres de toit intégrées, des éléments désormais typiques des 4x4 tournés vers l’aventure. Si elle arrive en production, cette nouveauté pourrait ainsi se démarquer nettement des Q6, Q7 et Q8, avec une allure plus proche des 4x4 classiques que des crossovers routiers, tout en conservant un style moderne, technologique et distinctif.

Hypothèses sur la plateforme et les motorisations

Pour l’instant, Audi n’a communiqué aucun détail technique, mais plusieurs indiscrétions indiquent que ce nouveau tout-terrain pourrait s’appuyer sur les synergies du Groupe Volkswagen. L’une des pistes évoque l’utilisation de l’architecture à châssis séparé développée par Scout Motors, une solution qui permettrait de concevoir un vrai 4x4 sans repartir d’une feuille blanche.

Scout Traveler Photo : Scout Motors

Sur le plan technique, il s’agirait donc d’une évolution du Scout Traveler, proposée en 100 % électrique et en version à prolongateur d’autonomie, avec des autonomies respectives de plus de 500 km et de plus de 800 km. Pour l’heure, toutefois, Audi se contente de confirmer que le projet est à l’étude et que toute décision ne sera prise qu’après une évaluation approfondie du potentiel commercial du modèle. Il faudra donc probablement attendre 2027, voire 2028, pour en savoir plus sur ce grand tout-terrain qui devrait coûter plus de 100 000 euros.