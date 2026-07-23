La Skoda Octavia s'apprête à changer ainsi

La Skoda Octavia se prépare à une mise à jour importante, tant sur le plan esthétique que technique. Attendu en 2027, ce restylage devrait se concentrer avant tout sur la face avant, où le langage stylistique « Modern Solid » apportera une calandre redessinée, des optiques revues et des boucliers plus sculptés.

Au-delà du design, d'importantes améliorations sont attendues en matière d'infodivertissement et de connectivité, tandis que sous le capot pourrait prendre place une version hybride rechargeable plus évoluée, avec une autonomie électrique accrue.

L'héritage du style « Modern Solid »

Des prototypes de l'Octavia Combi restylée ont été aperçus en phase d'essais ces dernières semaines. À partir de ces images, notre rendu imagine un break plus moderne et plus affirmé, en phase avec la nouvelle orientation stylistique de la marque.

Restylage de la Skoda Octavia (2027), le rendu de Motor1.com Photo : Motor1.com

La face avant représente l'évolution la plus visible. La calandre traditionnelle Skoda évolue vers une forme plus tridimensionnelle et plus marquée, tandis que les phares adoptent une nouvelle signature lumineuse inspirée du langage « Modern Solid », déjà vu sur les Epiq et Elroq.

Le bouclier avant paraît lui aussi plus sculpté, avec des prises d'air redessinées et des lignes plus tendues. À l'arrière, les évolutions devraient être plus discrètes.

Technologie mise à jour et intérieur plus moderne

Si les nouveautés extérieures seront ciblées, les évolutions pourraient être encore plus significatives dans l'habitacle. Bien que les photos espion ne montrent pas l'intérieur, il est permis de s'attendre à une planche de bord revue, avec des matériaux plus durables et des finitions améliorées.

Skoda Octavia, l'intérieur de la version RS Photo : Skoda

L'une des évolutions les plus attendues concerne le système d'infodivertissement. L'Octavia devrait adopter une nouvelle plateforme logicielle plus rapide et plus intuitive, avec une connectivité enrichie, des mises à jour à distance et une intégration plus poussée des services numériques.

Le retour de l'hybride rechargeable ?

Ce deuxième restylage servira surtout à mettre l'ensemble de la gamme en conformité avec les normes Euro 7, permettant à l'Octavia à moteurs thermiques de rester sur le marché pendant encore plusieurs années.

La famille de motorisations devrait ainsi reconduire les blocs essence TSI et diesel TDI déjà connus, épaulés par des versions mild hybrid et par l'introduction d'un nouveau groupe motopropulseur full hybrid. La gamme pourrait également laisser de la place au retour d'une hybride rechargeable. L'adoption d'une chaîne de traction rechargeable, capable de parcourir au moins 100 à 120 km en mode électrique, comme sur les modèles les plus récents du Groupe, paraît en effet plausible.

La présentation officielle du deuxième restylage de la Skoda Octavia est prévue dans les premiers mois de 2027.

Galerie: Skoda Octavia restylée (2027) : le rendu de Motor1.com