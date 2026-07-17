Voici un aperçu de ce que pourrait être la petite Fiat à 15 000 euros à venir en 2028

Le nom de projet est E-Car, mais derrière ce qui peut sembler être un sigle un peu aseptisé se cache l’une des voitures les plus importantes du groupe Stellantis, à la fois comme base de la descendante spirituelle de la Fiat Panda et de la Citroën 2CV, ainsi que d’un troisième modèle encore non dévoilé.

Cette petite électrique, l’une des grandes nouveautés du plan stratégique de Stellantis « FaSTLAne 2030 », sera produite à Pomigliano d’Arco (province de Naples) à partir de 2028, dans l’usine Gianbattista Vico où est fabriquée depuis des années la Fiat Panda (désormais Fiat Pandina), aux côtés de ses trois « sœurs » reposant sur la plateforme E-Car. Pour mieux l’imaginer, avec quelques années d’avance, nous avons décidé de réaliser un rendering qui en anticipe les formes, accompagné de toutes les informations et indiscrétions disponibles à ce jour.

Des lignes simples et économiques

Commençons justement par le style de cette petite Fiat électrique, qui pourrait elle aussi s’appeler Pandina, Pandina Elettrica ou Quattrolino, et condenser en seulement 3,7 mètres de long tout l’héritage des petites Fiat, de la première Fiat 500 « Topolino » à la Fiat Nuova 500, en passant par la mythique première Fiat Panda de 1980 dessinée par Giugiaro.

Petite Fiat électrique à 15 000 euros (2028), le rendu de Motor1.com Photo : Motor1.com

Pour contenir les coûts industriels et le prix catalogue, elle pourrait bel et bien être dotée de 3 portes, comme la première Panda, avec des lignes carrées et nettes dans l’esprit du concept IPPO, grâce auquel l’ISIA Roma Design a remporté le concours FIAT « Think Inside the Box / Think Outside the Box » consacré à la voiture du futur.

Les grandes portes latérales sont pensées pour faciliter l’accès et la sortie des passagers, tandis que les panneaux de carrosserie aux formes simples et linéaires ont eux aussi été étudiés pour réduire les coûts de production. Les phares avant proéminents à LED, eux aussi de forme rectangulaire, semblent également confirmés par le teaser officiel du concept Citroën inspiré de l’historique 2CV, que nous découvrirons au Mondial de l’Auto de Paris.

Le teaser de la nouvelle Citroen 2CV Photo : Stellantis

Une possible avant-première à Paris à l’automne

Toujours au Mondial de l’Auto parisien (12-18 octobre 2026), une première version conceptuelle de la future Fiat électrique devrait également faire ses débuts, même si le modèle de série n’arrivera qu’en 2028.

À l’automne, nous saurons précisément quelle part de notre rendering pourra se retrouver sur la version définitive de la nouvelle « Pandina Elettrica ».

Un prix autour de 15 000 euros

Les rares autres informations disponibles sur l’E-Car de Fiat, qui sera produite encore quelques années aux côtés de la Pandina Hybrid, concernent le prix, qui « sera autour de 15 000 euros », comme l’a confirmé Emanuele Cappellano, responsable de Stellantis pour l’Europe, lors de la table ronde automobile du MiMIT.

On peut donc envisager un seul niveau de puissance pour le moteur électrique et une batterie de 30 kWh maximum, permettant de parcourir au moins 220 km, voire un peu plus. Le nombre de places à bord pourrait être limité à quatre, afin de réduire également les coûts d’homologation.