Les moteurs V8 stimulent les ventes de Stellantis

Bien avant la présentation du plan industriel d’Antonio Filosa, le directeur général de Stellantis, successeur de Carlos Tavares, a immédiatement pris une décision à rebours de celle de son prédécesseur : ramener le moteur V8 aux États-Unis. Un choix accueilli avec enthousiasme par les automobilistes américains et qui a permis de relancer les ventes.

Selon Stellantis, les données préliminaires du deuxième trimestre 2026 font état d’une hausse de 10 % des ventes mondiales, à près de 1,6 million d’unités, portée surtout par la forte progression en Amérique du Nord, le marché le plus important du groupe.

Le V8, mais pas seulement

En Amérique du Nord justement, les immatriculations de Stellantis ont progressé de 38 % sur la période avril-juin 2026, à 445 000 unités, grâce à de nouveaux lancements et restylages, comme le Ram 1500 à moteur V8, ainsi que sa déclinaison plus sportive TRX SRT. Une architecture moteur typiquement américaine, dont l’abandon par Stellantis n’avait convaincu pratiquement personne.

Le RAM 1500 avec moteur V8 Photo : Motor1 Italy RAM TRX 2027 Photo : Ram

Les versions renouvelées des Jeep Grand Wagoneer, Grand Cherokee et Chrysler Pacifica ont également contribué à la hausse des ventes. Il faut aussi souligner les bons résultats, en progression constante, du nouveau Jeep Cherokee et de la Dodge Charger SIXPACK en versions 2 et 4 portes, la déclinaison à moteur 6 cylindres de la muscle car.

L’Europe progresse

Sur le marché européen, le deuxième plus important pour Stellantis, la croissance a atteint 5 % (+39 000 unités). Les principales contributrices ont été les Citroën C3 et C3 Aircross, l’Opel Frontera et la Fiat Grande Panda, des modèles reposant sur la plateforme Smart Car du groupe, au cœur de l’offre de leurs marques respectives. Des voitures aux tarifs compétitifs, proposées avec plusieurs motorisations (essence, hybride léger et électrique), sur le segment des petites voitures, historiquement très apprécié sur le Vieux Continent.

Fiat Grande Panda Photos Par : Fiat Citroen C3 Aircross

Leapmotor a également apporté une contribution importante : 33 000 unités (+25 000 par rapport au deuxième trimestre 2026), avec les T03 et B10 en tête.

Ce qui arrive

Des résultats qui laissent entrevoir des perspectives encourageantes, alors que Stellantis s’apprête à déployer le plan présenté en mai dernier, fondé (entre autres) sur la nouvelle plateforme STLA One et sur une vaste série de nouveautés réparties entre toutes les marques. Fiat, Jeep, Peugeot et Ram joueront un rôle central, mais chacune des 14 marques du groupe aura sa mission, afin de poursuivre le redressement des ventes et de la rentabilité.