Dodge laisse entendre le retour de l'un de ses modèles les plus emblématiques.

Dodge prépare quelque chose de très spécial pour l’édition de Roadkill Nights cette année. Une nouvelle vidéo teaser du constructeur laisse entrevoir le retour de la Super Bee, un patronyme légendaire absent de la gamme depuis plusieurs années.

Le teaser (généré par IA ou non) montre un essaim d’abeilles se rassemblant autour d’un feu de départ de dragster, alors que les lumières passent du jaune au vert. La vidéo ne dure qu’une quinzaine de secondes et ne montre pas le véhicule lui-même. Mais elle donne un bon indice sur ce qui pourrait arriver.

Découvrez la vidéo teaser complète ci-dessous :

Le retour de la Super Bee

La Super Bee originelle a fait ses débuts en 1968 en tant que muscle car abordable dérivée de la Dodge Coronet. Elle proposait la puissance d’un V8 big-block sans le tarif élevé de certains autres modèles sportifs.

Dodge n’a pas encore annoncé sous quelle forme reviendra la Super Bee moderne, mais nous nous attendons à ce qu’elle prenne la forme d’une version de l’actuelle Charger. La gamme actuelle propose déjà le moteur Sixpack biturbo, notamment dans une déclinaison 550 ch à haut niveau de puissance sur la Scat Pack, mais Dodge a laissé entendre que d’autres modèles performants étaient à venir.

Reste à savoir si la Super Bee reviendra sous la forme d’une Charger plus agressive, davantage orientée vers un usage routier, d’une série limitée, ou de quelque chose de totalement inattendu. Sa présentation est attendue pour le 8 août 2026, date qui coïncide avec Roadkill Nights.

Roadkill Nights est devenu le plus grand rendez-vous annuel de la marque consacré à la performance. L’édition 2026 proposera des courses de drag sur la mythique Woodward Avenue, ainsi que d’autres activités autour de la performance. Nous serons sur place pour suivre l’événement.

Si Dodge ressuscite bien le célèbre logo de l’abeille, les passionnés ne devraient plus avoir à attendre très longtemps pour en avoir le cœur net.