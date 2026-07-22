S'agit-il de la nouvelle Dodge Charger SRT ?

Nous savons déjà qu’une version plus puissante de la Dodge Charger est en préparation ; la seule question est de savoir quand. Si l’on en croit cette vidéo qui circule sur Instagram, la réponse pourrait arriver plus tôt que prévu.

Une séquence publiée par TK’s Garage semble montrer non pas une, mais deux variantes de la Charger encore inédites. La première ressemble à un prototype très proche de la série, avec une face avant redessinée, une allure plus agressive, ainsi que des jantes et des pneus plus imposants.

La seconde voiture est encore plus intrigante. Elle paraît plus proche d’un concept-car ou d’un véhicule de préproduction, avec une ouverture de calandre plus petite, une livrée spécifique (ou un covering ?) et un autocollant sur le pare-brise portant la mention "Powered By SRT".

Malheureusement, les deux véhicules ne sont visibles que de face, ce qui complique l’identification d’autres détails. Regardez la vidéo et faites-vous votre propre avis :

Bien sûr, il y a de nombreuses raisons de rester prudent.

Les constructeurs testent des véhicules en permanence, et tous les prototypes n’aboutissent pas à un modèle de série. Ces Charger pourraient être des variantes non annoncées, des véhicules d’essai pour de futurs composants, ou même des mulets de développement précoces sans lien avec un modèle SRT. À ce stade, impossible d’en avoir la certitude.

La bonne nouvelle, c’est qu’une Charger plus performante est presque certainement en route. Le PDG de Dodge, Tim Kuniskis, a laissé entendre à plusieurs reprises que la gamme Charger pourrait à terme accueillir un modèle équipé d’un V8, et il a même évoqué le retour d’une variante Hellcat. L’une de ces voitures correspond-elle à ce qu’il avait en tête ? C’est possible.

Actuellement, la version la plus puissante de la nouvelle Charger est la Daytona Scat Pack, qui utilise la déclinaison la plus performante du six-cylindres en ligne Hurricane 3,0 litres biturbo de Dodge. Avec 550 ch et 720 Nm de couple, il s’agit aujourd’hui de la Charger thermique la plus puissante disponible, du moins pour le moment.

Il faudra attendre pour savoir si cette vidéo constitue un premier aperçu de ce que Dodge prépare pour la suite.