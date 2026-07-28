La fusion entre Honda et Nissan n’aura pas lieu, mais il y aura une collaboration

Véhicules définis par logiciel. C’est la grande évolution de l’automobile. Des modèles définis par le logiciel, où des lignes et des lignes de code en composent l’ADN. Cela exige des compétences et des investissements, et c’est probablement précisément pour cette raison que, selon certaines rumeurs, Honda et Nissan auraient décidé de mettre de côté tout projet de fusion pour se concentrer davantage sur le développement conjoint d’un système d’exploitation destiné aux modèles du futur.

Une base existe déjà

Selon des indiscrétions en provenance du Japon, la base serait l’OS développé par Nissan, ensuite enrichi pour devenir de fait le cerveau des véhicules de prochaine génération. Une décision clé pour Honda et Nissan, qui conduirait à une standardisation du logiciel afin d’accélérer également le développement des véhicules définis par logiciel, et ainsi mieux rivaliser avec les constructeurs américains et chinois.

Les deux constructeurs devraient également partager des calculateurs électroniques, chargés de piloter les systèmes des véhicules selon les instructions du système d’exploitation. D’après les rumeurs, l’accord, évoqué au début du mois de juillet, devrait être formalisé dès le mois d’août. Mitsubishi pourrait aussi être concerné, la marque collaborant avec Nissan depuis des années, tandis que Renault (qui détient une participation dans Nissan) ne ferait pas partie de l’opération.

Honda et Nissan auraient également discuté de la possibilité de produire des modèles Nissan dans les usines américaines de Honda, mais selon certaines sources, la priorité serait désormais le développement logiciel, les questions industrielles étant renvoyées à plus tard.