Voici à quoi ressemble la nouvelle VW ID. Polo à 25 000 euros

Jusqu’ici, la nouvelle VW ID. Polo n’apparaissait au configurateur que dans une version haut de gamme coûteuse, bien au-delà des 30.000 euros. La marque ouvre désormais les commandes de la version d’entrée de gamme. Son tarif débute à 24.995 euros et elle reçoit une batterie de plus petite capacité, de 37 kWh. Cette variante arrive quelques semaines après le modèle doté du plus grand accumulateur de 52 kWh et vise en particulier les acheteurs attentifs au budget ainsi que les navetteurs en zone urbaine.

La version de base de l’ID. Polo avec batterie de 37 kWh développe 85 kW, soit 116 ch, et annonce une autonomie officielle pouvant atteindre 334 km selon le cycle WLTP. Sur une borne rapide en courant continu, le véhicule peut charger jusqu’à 90 kW, ce qui permet de faire passer la batterie de 10 à 80 % en environ 23 minutes.

Le prix d’accès de la finition de base baptisée Trend s’établit, comme indiqué, à 24.995 euros. Dans cette configuration, la voiture est livrée de série en peinture jaune Python métallisée et repose sur des jantes en acier de 17 pouces. VW enjolive toutefois la réalité sur les photos officielles, qui montrent l’ID. Polo d’entrée de gamme avec les jantes alliage de 18 pouces facturées 1.245 euros. Les jantes de 17 pouces ne demandent « que » 650 euros de supplément. Côté teintes, un blanc uni coûte 420 euros, tandis que les peintures métallisées sont facturées 690 euros. Seul le jaune métallisé mentionné plus haut est gratuit.

VW ID. Polo Trend (2026) Photos Par : Volkswagen VW ID. Polo Trend avec jantes en alliage léger (2026) Images de : Volkswagen

L’équipement de série comprend des projecteurs LED avec assistant de feux de route, un combiné d’instrumentation numérique avec écran de 10 pouces et affichage rétro, le système d’infodivertissement Innovision avec écran de 13 pouces, ainsi qu’un volant multifonction en similicuir et une climatisation automatique.

Particularité de la climatisation : la gestion bi-zone est déjà présente techniquement dans le véhicule, mais elle n’est activée qu’avec un pack hiver optionnel à 545 euros, qui ajoute aussi le chauffage des sièges et du volant.

VW ID. Polo Trend (2026) Photo : Volkswagen

De nombreuses options au catalogue

La pompe à chaleur est elle aussi en option, au prix de 990 euros. La connexion sans fil du smartphone pour Android Auto et Apple CarPlay est facturée 225 euros. Il est aussi possible d’opter pour le pack Innovision Pro avec navigation intégrée, à 985 euros, auquel cas la connexion sans fil est incluse. Côté sécurité et aides à la conduite, un assistant de changement de voie, un assistant de maintien dans la voie ainsi qu’un assistant d’urgence sont fournis de série. Pour 380 euros, l’ID. Polo peut aussi recevoir le régulateur de distance automatique ACC et l’assistant d’intersection.

À titre de comparaison, Volkswagen ne propose le Polo thermique classique avec une puissance identique de 116 ch qu’à partir de la finition immédiatement supérieure Life, associée à une boîte à double embrayage à sept rapports, pour un tarif débutant à 28.220 euros. Ce modèle revendique, avec un réservoir de 40 litres et une consommation moyenne constructeur de 5,3 l/100 km, une autonomie d’environ 750 km.

Galerie: Volkswagen ID. Polo (2026) 53 Source: Volkswagen

En plus de la version de base, l’ID. Polo électrique est proposé en deux autres niveaux de finition, à partir de 29.195 euros. La finition intermédiaire Life ajoute plusieurs équipements de confort, dont le régulateur de distance automatique, une caméra de recul, des aides au stationnement avant et arrière, un assistant d’intersection ainsi qu’un système d’intégration smartphone avec recharge sans fil.

La finition haute Style se distingue par des projecteurs Matrix LED avec bandeau lumineux sur toute la largeur, des sièges sport, un éclairage d’ambiance ainsi qu’une fonction d’éclairage intérieur étendue, qui avertit notamment à l’ouverture des portes de l’approche d’un véhicule. En option, il est également possible d’ajouter un système audio Harman Kardon de 425 watts, un toit panoramique en verre ou encore des sièges massants à réglages électriques.

Selon VW, la récente « Electric Urban Car Family » de la Brand Group Core, à laquelle appartient également l’ ID. Polo , a déjà enregistré plus de 70.000 commandes en quelques semaines, dont 25.000 pour l’ID. Polo.