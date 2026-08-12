La Cadillac Celestiq adopte un look sombre avec une version unique et furtive

La Cadillac Celestiq s’offre une personnalité plus sombre à l’occasion de la Monterey Car Week. Baptisée Celestiq Night Test, cette commande unique troque les teintes claires et les chromes habituels du vaisseau amiral électrique contre une carrosserie plus ténébreuse, des jantes foncées et un habitacle plus discret.

La Night Test reçoit une finition Caspia Tricoat Metallic tout en subtilité. À l’avant, elle adopte un entourage lumineux avec finition Jade autour des projecteurs. Cadillac explique que ce traitement sombre est conçu pour diffuser la lumière plutôt que la refléter. L’ensemble est complété par des jantes de 23 pouces à finition foncée avec accents Jade.

À bord, la Night Test conserve ce thème monochrome, en associant les cuirs Backen Black et Sheer Gray. Des inserts en fibre de carbone et des détails en métal brossé apportent un peu de contraste sans rendre l’habitacle excessivement démonstratif.

Essai du Cadillac Celestiq Night Photo : Cadillac

Une véritable pièce unique

Contrairement à une série spéciale classique que l’on pourrait commander en concession, la Night Test est une véritable commande unique. Cadillac précise qu’elle a été assemblée à la main dans l’Artisan Center de la marque à Warren, dans le Michigan, où chaque Celestiq est produite.

À l’image du programme Curated By Cadillac récemment annoncé, la Celestiq Night Test a pour objectif de montrer jusqu’où peut aller le processus de personnalisation sur mesure de Cadillac.

Sous cette allure plus menaçante, il s’agit toutefois toujours de la même Celestiq. Elle embarque une transmission intégrale à deux moteurs développant 655 ch et 876 Nm de couple. Avec le mode Velocity Max activé, Cadillac annonce un 0 à 97 km/h en 3,7 secondes.

La Cadillac Celestiq Night Test fera sa première apparition publique lors de The Quail, A Motorsports Gathering, pendant la Monterey Car Week.