Voici la Cadillac Celestic, un vaisseau-amiral ultra-luxueux entièrement électrique et fabriqué à la main. Si ce nouveau modèle n'entrera en production qu’en décembre 2023, Cadillac nous présente d’ores et déjà des photos de son modèle en nous donnant des informations supplémentaires.

Au vu du niveau de luxe que peut offrir la Celestic, cette dernière sera fabriquée à la commande et proposera à ses futurs acquéreurs un grand choix de personnalisation. Si les prix démarrent à plus de 300 000 euros, nous pouvons imaginer que ce dernier devrait significativement augmenter en fonction des spécifications du client.

La plateforme du futur

La Celestic est entièrement électrique. Elle s’appuie sur la plateforme General Motors Ultium. C’est une plateforme modulaire développée par GM offrant des batteries de grande capacité. Elle sera la base des prochains Cadillac Lyric et GMC Hummer EV. Équipée de cette plateforme, Cadillac nous donne des estimations sur le niveau de performance de son nouveau modèle.

La Celestic développera environ 600 ch et 868 Nm de couple pour une autonomie totale de 483 kilomètres avec une charge complète. Côté performance, la Celestic devrait effectuer le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes. Pas mal pour un véhicule qui devrait largement dépasser les 2,5 tonnes sur la balance.

Une liste d’équipements impressionnante

Pour une voiture vendue à plus de 300 000 euros, elle dispose, et c’est bien normal, d’un nombre incalculable d’équipements. Selon Cadillac, une balade dans la Celestic est censée être une expérience relaxante. Pour ce faire, la marque à décider d’intégrer une suspension à cinq bras à l’avant et à l’arrière, ainsi que des ressorts pneumatiques adaptatifs et d'un système Magnetic Ride Control 4.0 qui absorbent les chocs.

La Celestic se dote aussi de roues arrière directrices pouvant tourner jusqu’à 3,5 degrés, d’un contrôle actif du roulis, d’un becquet arrière actif et d’une transmission intégrale avancée.

Elle dispose, en option, de jantes en aluminium forgées de 23 pouces sur lesquelles on retrouve, de série, des pneus Michelin Pilot Sport EV. Des pneus conçus spécifiquement pour Cadillac, le dessin de la bande de roulement, la technologie auto-obturante et les inserts en mousse permettent d'obtenir un pneu silencieux pour une meilleure isolation phonique.

La Celestic embarque le système d'aide à la conduite Ultra Cruise. La berline peut également se garer à distance, même si le conducteur est à l'extérieur du véhicule.

Un design futuriste

La Celestic reprend énormément d’éléments de design du concept du même nom. Le long capot, le toit en pente, l’absence de poignées de portes ainsi que la face avant imposante.

À l’intérieur, l'ensemble est très technologique. La voiture embarque au total pas moins de six écrans. À l’avant, on retrouve deux grands écrans partageant une même vitre pour une dimension totale de 55 pouces sur le tableau de bord, et un écran de 11 pouces sur la console centrale. À l’arrière, il y a deux écrans multimédia de 12,6 pouces chacun, ainsi qu’un dernier écran de huit pouces pour régler la position des sièges, la température et le fonctionnement des portes.

Dernier petit gadget, la présence d’un toit en verre intelligent avec quatre zones contrôlables où chaque personne peut ajuster la teinte d’une partie du toit de 20 % à 1 %.

Vous l’aurez compris, cette Cadillac Celestic est un concentré de technologie dans une enveloppe ultra-luxueuse et un design futuriste. Ce modèle sera construit au General Motors Global Technical Center à Warren, dans le Michigan. L'équipe d'assemblage ne travaillera que sur six véhicules à la fois.