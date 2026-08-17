Adieu restomod, Totem vise désormais plus haut et propose également un V12

Oubliez les voitures de collection « tunées » ou les rééditions nostalgiques construites à partir d’anciens châssis. À Pebble Beach 2026, dans le temple mondial du collectionnisme, Totem Automobili signe son manifeste d’indépendance et passe à la vitesse supérieure.

La société italienne annonce son passage officiel au statut de « constructeur automobile indépendant » en présentant Tiziano : une architecture technique inédite et exclusive qui marque l’adieu définitif au concept de « restomod » et à l’utilisation de voitures « donneuses ». L’objectif est clair : créer des voitures à partir de zéro, en développant en interne la monocoque, les suspensions et le groupe motopropulseur afin de rivaliser directement avec les ateliers de haute couture mécanique les plus renommés au monde.

Un cœur en carbone

À la base du projet Tiziano se trouve une approche conceptuelle typique du meilleur design automobile italien : séparer nettement la structure technique de l’habillage esthétique. La plateforme s’articule autour d’une monocoque centrale en fibre de carbone, encadrée par deux châssis auxiliaires en aluminium et complétée par une structure tubulaire supérieure. Ce schéma permet de réaliser des carrosseries fermées ou décapotables sans altérer la rigidité ni la géométrie du châssis.

Mais la véritable force réside dans la flexibilité de la motorisation. L’architecture a été pensée dès la première esquisse pour accueillir trois motorisations totalement différentes : un V12 atmosphérique, un V6 biturbo ou un moteur entièrement électrique. Un schéma qui reprend en partie celui de la Totem que nous connaissons déjà.

V12 et boîte de vitesses manuelle

La première incarnation de cette nouvelle orientation s’appelle la Série T12 et c’est aussi la plus intense. Au cœur du compartiment moteur battra un V12 atmosphérique signé Italtecnica (dont les performances restent encore top secret en attendant la fin du développement). Pas de boîte à double embrayage : la puissance est transmise aux roues arrière via une boîte manuelle classique à 6 rapports en configuration transaxle, associée à un différentiel autobloquant et à un embrayage hydraulique à double disque.

Sur le plan dynamique, la Tiziano de Totem Automobili adopte des solutions issues directement du sport automobile de très haut niveau. On y trouve en effet un système à poussoirs et culbuteurs sur les deux essieux, réalisé en ERGAL 7075 T6. Les amortisseurs sont réglables électroniquement directement depuis le poste de conduite, tandis que la répartition des masses frôle la perfection avec un équilibre de 45 % à l’avant et 55 % à l’arrière. Le système de freinage, signé Brembo, utilise des étriers fixes à six pistons à l’avant et quatre à l’arrière, associés à des disques en acier ou en matériau carbocéramique.

Totem Automobiles Giulia Euforia Photo : Totem Automobili

Trois personnalités

De cette même base technique naîtront trois modèles aux personnalités nettement distinctes :

T12 Corsa: l’âme la plus brute, avec des lignes tendues, une aérodynamique poussée et des éléments mécaniques apparents.

T12 Lunga: inspirée des grandes voitures de sport d'endurance, avec des volumes allongés et musclés, conçus pour une efficacité aérodynamique maximale.

T12 Turismo: la réinterprétation élégante et sinueuse de la « gran turismo » à l'italienne, axée sur les proportions et la beauté intemporelle.

Tiziano, le nouveau service mécanique de Totem Automobili Photos Par : Totem Automobili Tiziano, le nouveau service mécanique de Totem Automobili Photo : Totem Automobili

Les véritables débuts sur route (et en société) aura lieu courant 2027, lorsque Totem dévoilera officiellement le châssis roulant de la T12, entièrement fonctionnel mais délibérément dépouillé de sa carrosserie, laissant la fibre de carbone et le rugissement du V12 exposés aux yeux du monde entier.