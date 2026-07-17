Pendant des années, l'alternative au break semblait toute trouvée : le SUV. Plus haut, plus robuste, offrant une meilleure visibilité, mais aussi souvent plus imposant. Aujourd'hui, un nouvel espace semble toutefois émerger entre ces deux silhouettes aux proportions et à l'image bien distinctes.

La Zeekr 7 GT en est une parfaite illustration. Aussi longue et pratique qu'un break, aussi basse et élancée qu'un shooting brake, tout en affichant la présence technologique caractéristique des nouvelles voitures électriques chinoises. Elle ne crée pas une catégorie inédite, mais soulève une question intéressante : à quoi ressemble aujourd'hui une voiture familiale moderne et pratique ?

Le break change de stature

Au premier regard, il n'est pas évident de classer la Zeekr 7 GT. Son profil montre clairement que son dessin ne repose pas sur la verticalité d'un SUV, mais sur une carrosserie plus longue, plus basse et plus fluide, où le toit se prolonge naturellement jusqu'à l'arrière sans créer un volume distinct.

Au-dessus de la ceinture de caisse, elle évoque un shooting brake électrique : pare-brise très incliné, pavillon étiré, lunette arrière fortement inclinée et poupe compacte. En revanche, ses grandes roues, ses flancs sculptés, sa garde au sol relativement importante et ses proportions généreuses lui confèrent la présence visuelle que recherchent aujourd'hui de nombreux automobilistes.

Dans la vue de trois quarts arrière, la Dacia Striker affiche un porte-à-faux important, compte tenu de la ligne fuyante du toit et de la lunette arrière basse : une solution qui serait propre à un break, même au caractère sportif, n’étaient le profil latéral haut et les grandes jantes Photos Par de : Dacia De nombreux modèles Volkswagen sont spacieux et ont des flancs hauts et de grandes jantes, tout en conservant des formes bien dessinées, loin d’un SUV haut et carré : la Volkswagen ID.7 Tourer en est un exemple, et c’est certainement un avantage pour la motorisation électrique

La longueur ne fait pas tout

La comparaison avec la Volkswagen ID.7 Tourer permet de mieux comprendre cette philosophie. La Volkswagen reste fidèle à une interprétation classique du break électrique, avec un toit allongé, un grand hayon et des proportions équilibrées. La Zeekr, au contraire, mise sur une allure plus sportive et moins conventionnelle.

Le risque d'un tel exercice est de produire une voiture difficile à définir : pas assez élégante pour être un véritable break, pas assez haute pour être assimilée à un SUV, pas assez radicale pour revendiquer le statut de shooting brake. La 7 GT tente d'éviter cet écueil en privilégiant la continuité de sa silhouette.

Dans l’ensemble, la BYD Seal 6 DM-i Touring a des proportions plus proches de celles d’un break traditionnel, bien que les lignes générales soient contemporaines, et que les protections inférieures, les barres de toit et la robustesse générale proviennent de l’univers des crossovers Photo de : BYD Avec les modèles C4 et C4 X, tous deux également disponibles en version BEV, Citroen a démocratisé la voiture du segment C à roues et flancs hauts, à deux ou trois volumes, en y ajoutant toutefois la dimension de confort avancé typique de la marque Photo de : Citroën

Une silhouette à mi-chemin entre plusieurs univers

La Zeekr 7 GT n'arrive pas sur un terrain vierge. La BYD Seal 6 Touring remet elle aussi le break au goût du jour, mais avec une approche plus traditionnelle : toit rectiligne, poupe bien marquée et architecture proche des breaks classiques.

La future Dacia Striker adopte une philosophie différente. Plus accessible et plus robuste, elle ne revient pas au break traditionnel mais abaisse et allonge les proportions du crossover afin d'améliorer son efficience. De son côté, la Citroën C4 X emprunte depuis quelque temps une autre voie, mêlant une poupe de berline, une garde au sol de crossover, de grandes roues et une ligne de toit proche d'un coupé.

Des solutions très différentes qui répondent pourtant au même objectif : offrir davantage d'espace en limitant les volumes inutiles..

Toutes les Zeekr, et en particulier une voiture spacieuse comme la 7 GT, puisent dans l’univers Tesla l’idée d’une planche de bord très simple et épurée, revenant à des boutons physiques pour les fonctions principales, mais en plaçant au centre le maxi-écran configurable de diverses manières Photo : Zeekr Les intérieurs Citroën suivent une logique similaire dans un contexte différent, en restant très simples et moins technologiques, mais avec une attention portée aux formes et aux finitions. La récente C3 conserve une planche de bord horizontale, un écran central essentiel, quelques boutons et peu de distractions, avec une bonne impression d’espace. Photo : Citroën

Un habitacle pensé pour la vie à bord

L'intérieur de la Zeekr suit la même logique. Malgré ses performances élevées, l'habitacle privilégie un environnement technologique mais sans tomber dans la démonstration. Position de conduite basse, console centrale imposante, grand écran et commandes physiques pour les fonctions principales créent un espace conçu avant tout pour les longs trajets.

Chez Dacia, la Striker mise davantage sur une approche simple et accessible de la praticité. Volkswagen privilégie la rationalité, Citroën le confort et la convivialité, tandis que BYD met l'accent sur l'équipement et le bien-être. Autant d'interprétations qui montrent qu'une voiture spacieuse et efficiente n'a pas besoin d'afficher une image austère, agressive ou banale..

L’un des modèles présentant la plus forte analogie avec la Zeekr 7 GT a été la Kia Proceed GT, qui popularisait la carrosserie Fastback sur une voiture performante et assez spacieuse, mais nettement moins liée à l’univers des crossovers Zeekr propose aussi la 7X, aux formes sculptées mais décidément plus proche de l’univers traditionnel des SUV, et non de celui des breaks/crossovers

Une nouvelle définition de la voiture pratique

La véritable question n'est peut-être pas de savoir si la Zeekr 7 GT est un break, un shooting brake ou un crossover surbaissé. Elle est sans doute un peu tout cela à la fois, et c'est précisément ce qui fait son intérêt.

Après des années dominées par des SUV toujours plus hauts et de plus en plus semblables, le design automobile semble amorcer un retour vers des silhouettes plus longues, plus basses et plus épurées. Un choix qui ne relève pas uniquement de l'esthétique : le poids, l'aérodynamique et les nouvelles motorisations imposent désormais des voitures capables de concilier praticité, efficience et encombrement maîtrisé..

Galerie: Zeekr 7 GT, l’essai routier