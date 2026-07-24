La silhouette idéale pour une voiture de sport

Les voitures de sport n’ont pas disparu, mais elles se sont éloignées du grand public. D’un côté subsistent Ferrari, Lamborghini, Porsche, McLaren, mais aussi les sportives japonaises et les nouvelles supercars électriques chinoises comme celles de BYD-Yangwang ; de l’autre, le marché classique s’est rempli de SUV et de crossovers.

Entre les deux, un vide s’est pourtant créé : celui des coupés et des roadsters non extrêmes, des voitures conçues pour le plaisir de conduire sans devenir des objets inaccessibles. La MG Cyberster est intéressante parce qu’elle tente justement d’occuper cet espace avec une silhouette sportive électrique, spectaculaire sans relever de la supercar.

Une silhouette sportive n’est pas qu’un exercice de style

On reconnaît d’abord une sportive à sa posture : capot bas, habitacle positionné en fonction des organes mécaniques, hauteur réduite, poupe ramassée, roues de grand diamètre et surface frontale contenue. Il ne s’agit pas de simples détails esthétiques, mais de choix techniques capables d’exprimer stabilité, efficience et plaisir de conduite.

La Cyberster reprend nombre de ces éléments : elle n’est ni petite ni légère, mais elle cherche à transformer la masse inhérente à l’électrique en une carrosserie basse, découvrable et désirable, tandis que la Cyber GTS Concept de Goodwood 2026 en a déjà esquissé une possible évolution en coupé. C’est là que le design fait la différence : il ne suffit pas d’avoir 510 ch, encore faut-il leur donner une forme crédible.

La sportive est d’abord pensée pour mieux conduire

La bonne lecture d’un coupé ou d’un roadster n’est pas celle d’une voiture simplement moins pratique ; au contraire, sa carrosserie exprime une philosophie qui place la conduite au premier plan : moins de hauteur, un centre de gravité plus bas, une meilleure pénétration aérodynamique, davantage d’attention portée à la direction, au freinage, au châssis et à la position de conduite.

Cette logique est à l’opposé de celle des SUV, notamment de ceux à vocation sportive, qui doivent ajouter beaucoup de puissance et pousser les proportions de nombreux composants, comme les pneumatiques, pour compenser leur masse et leur surface frontale. La sportive, elle, travaille d’abord sa forme : elle cherche à être plus efficiente, plus précise, plus directe. Le design devient alors la conséquence de la fonction.

La Fiat 128 Sport reprenait l’idée des coupés performants dérivés de petites ou moyennes voitures de série, aux lignes sportives agréables, qui affichaient du charme sans passer par la supercar, et dont le design distinctif restait néanmoins fonctionnel pour offrir une meilleure conduite que la berline En période d’austérité, le coupé Lancia Beta fut épaulé par la HPE, puis HPExecutive, qui ajoutait le hayon et une meilleure habitabilité arrière, sans pour autant trahir le design fonctionnel d’un shooting brake sportif

Quand la sportive devient suspecte

Dans les périodes de crise, la voiture de sport est souvent la première à paraître en décalage avec son époque. Après le choc pétrolier, de nombreux constructeurs ont ainsi recherché des formules moins explicites : chez Fiat, la 128 Sport Coupé a cédé la place à la plus pratique 128 3P, tandis que Lancia a complété la Beta Coupé par la plus polyvalente Beta HPE.

Là encore, c’est une affaire de design : l’arrière s’allonge, le hayon gagne en utilité, et la ligne sportive se transforme en une silhouette plus acceptable. La Lancia Beta Montecarlo, issue d’un projet Pininfarina initialement développé dans l’orbite de Fiat, demeurait en revanche un choix plus pur, presque à contre-courant, mais davantage acceptable sous le blason Lancia à l’époque de l’austérité.

Dans les années 90, les coupés compacts ont connu un retour en grâce, et l’une des grandes protagonistes a sans aucun doute été l’Opel Tigra A ; dérivée de la Corsa mais avec une ligne totalement différente, c’était une 2+2 aux solutions de design inédites, à commencer par la vitre arrière enveloppante, et aux performances supérieures Photos Par : Motor1.com Toujours dans les années 90, la Coupé a elle aussi marqué le retour de Fiat à la production de coupés aux lignes inédites ; plus grande que la Tigra, elle ne basculait pas dans l’univers des supercars, mais offrait un design recherché et des performances de bon niveau

L’Europe en avait fait des voitures presque ordinaires

Entre les années 1990 et 2000, l’Europe a connu une nouvelle génération de coupés accessibles. Les Opel Tigra et Ford Puma reprenaient des bases compactes pour les transformer en objets plus bas, plus personnels et plus reconnaissables ; ce n’étaient pas des supercars, mais des voitures de grande série dotées d’un dessin exclusif, de solutions techniques plus intéressantes et de performances en hausse.

Les Opel Calibra, Ford Cougar et Fiat Coupé appliquaient la même idée à des gabarits supérieurs, tandis qu’Alfa Romeo ne pouvait pas renoncer au coupé : la Giulietta Sprint des années 1950, apparue avant la berline, avait déjà montré qu’une silhouette sportive pouvait reconstruire l’image, voire le positionnement, d’une marque.

La Daihatsu Copen est également arrivée chez nous, aujourd’hui proposée dans une nouvelle version enrichie aussi par la finition GR Sport de Toyota Gazoo Racing ; ici, les proportions sont contraintes par les lois sur les kei cars, mais l’idée de pouvoir exploiter cet espace avec une voiture à la silhouette sportive est importante L’Autozam AZ-1 est l’une des kei-cars sportives les plus curieuses des années 90 : minuscule, à moteur central, propulsion et portes papillon. Dans des limites techniques très strictes, elle démontrait que même une auto minuscule pouvait choisir la voie de l’émotion plutôt que celle de l’espace maximal

Même les plus petites peuvent être sportives

Les kei-cars japonaises illustrent bien le rapport entre contraintes et liberté. Dans des limites extrêmement strictes, on a vu naître des voitures très hautes et cubiques, pensées pour exploiter le moindre centimètre, mais aussi de petites sportives comme les Suzuki Cappuccino, Honda Beat, Autozam AZ-1 et Daihatsu Copen.

La Copen a également été commercialisée chez nous, rappelant que la compacité n’impose pas une seule forme. Une même idée de l’efficience peut donner naissance à un cube urbain ou à un minuscule roadster : la priorité change, et le design change avec elle.

La Honda Prelude 2026 interprète le coupé de manière épurée et sans excès : face avant basse, toit incurvé, flanc lisse et poupe compacte, presque fastback. Les proportions restent sportives, mais sans agressivité gratuite : plus d’élégance aérodynamique que de muscles ostentatoires Photo : Motor1 Italy La Toyota GR86 est la deuxième génération d’un coupé essentiel pour les passionnés de conduite : ventes européennes limitées, mais proportions presque didactiques pour une sportive compacte. Long capot, habitacle reculé, toit bas et poupe courte composent une silhouette simple et lisible, qui pourrait aussi devenir une base idéale pour les sportives électriques du futur Photo : Toyota

Quelle forme pour les coupés de demain ?

L’avenir de la sportive non extrême ne sera peut-être pas la supercar électrique des records, mais quelque chose de plus simple et plus intéressant : des coupés et des roadsters bas, aérodynamiques, compacts, dotés de batteries raisonnables, de roues placées aux extrémités, d’habitacles resserrés et de surfaces plus épurées.

La nouvelle Honda Prelude, héritière d’un modèle historique pour la marque, montre une voie possible, avec un coupé hybride plus rationnel qu’extrême ; les Toyota GR86 et Subaru BRZ rappellent au contraire ce que l’Europe est en train de perdre : des sportives simples, légères, sans luxe ostentatoire, conçues d’abord autour de la conduite plutôt que de l’image.

Un avenir tourné vers la conduite, pas seulement le transport

Il existe une vision de l’avenir faite d’un flux ordonné de voitures autonomes, toutes alignées, comme des wagons individuels d’un train. Cette idée peut avoir du sens pour de nombreux déplacements, mais elle n’épuise pas pour autant ce qu’est l’automobile.

L’autre hypothèse est plus humaine : des voitures efficientes, éventuellement électriques, compactes, basses et précises, pensées pour ceux qui veulent encore se concentrer sur la conduite, sans confondre le plaisir avec la vitesse absolue ni avec le prolongement d’un smartphone. Non pas des supercars réservées à quelques-uns, mais des sportives intelligentes pour ceux qui cherchent encore une forme de liberté.

Galerie: La MG Cyberster au Goodwood Festival of Speed 2024

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