Écoutez la nouvelle Hypercar de Ford démarrer pour la première fois

Ford Racing a un rendez-vous important avec son destin en sport automobile. L’équipe poursuit activement le développement d’une nouvelle hypercar, avec pour objectif de viser les honneurs aux 24 Heures du Mans.

La mise au point du groupe motopropulseur constitue une étape cruciale pour aboutir à une véritable voiture de course. Ford vient de franchir un cap important vers cet objectif en démarrant pour la première fois le V8 de l’auto.

Ce V8 de 5,4 litres est dérivé du bien connu moteur Coyote et devrait offrir une puissance conséquente dans le cadre de la chaîne de traction hybride. Il devrait aussi se faire remarquer par sa sonorité. Écoutez plutôt :

On aurait aimé que Ford en montre un peu plus dans cette séquence quelque peu surproduite, mais il ne fait guère de doute que ce moteur devrait offrir une bande-son particulièrement expressive.

Ford indique que les prochaines étapes comprennent des essais sur circuit en Europe, ainsi que davantage de séances de simulation avec son groupe de pilotes. Après l’Europe, Ford Racing déplacera ses essais aux États-Unis avant d’entamer une saison complète du calendrier du Championnat du monde d’endurance (WEC).

L’objectif, évidemment, reste de monter sur la plus haute marche du podium au Mans. Mais Ford vise probablement aussi des victoires tout au long de la saison. C’est un défi de taille pour n’importe quelle équipe, mais Ford Racing semble prêt à livrer bataille.

L’avis de Motor1 : Une victoire au classement général des 24 Heures du Mans reste la récompense suprême en sport automobile pour beaucoup de passionnés. L’endurance met à rude épreuve les pilotes, les voitures, les équipes, les ingénieurs et tous ceux qui participent à amener une auto sur la grille de départ. Une voiture engagée pour sa première saison peut s’attendre à rencontrer quelques problèmes de jeunesse, mais un châssis fourni par Oreca et un V8 dérivé du Coyote devraient malgré tout rendre la saison passionnante.