Le nouveau F-150 Super Snake de Shelby crache son venin sur le Ram Rumble Bee

Ram a récemment fait rêver les passionnés en annonçant un trio de pick-up Rumble Bee à moteur V8, dont un modèle phare SRT suralimenté de 777 ch. Pour ne pas être en reste, Shelby American a revu son Ford F-150 Super Snake, qui développe désormais 810 ch. De quoi promettre de belles sensations.

Shelby part d’un F-150 Lariat SuperCrew 4x4 pour le transformer en Super Snake. La puissance provient d’un Ford V8 Coyote de 5,0 litres, surmonté d’un compresseur Stage 2. Parmi les autres évolutions mécaniques figurent un filtre à air haut débit, une admission d’air performance, un tube d’admission en fibre de carbone, un échangeur thermique en aluminium et un échappement Borla. À elles seules, ces modifications font plus que doubler la puissance du V8, qui passe de 400 à plus de 800 ch. Les précédentes versions du Super Snake devaient se contenter de « seulement » 775 ch.

Shelby American Ford F-150 Super Snake Photo : Shelby American

Le préparateur basé à Las Vegas ne se contente pas de greffer deux fois plus de puissance au F-150 en laissant ensuite les propriétaires se débrouiller ; le Super Snake reçoit de nombreuses évolutions de châssis pour maîtriser toute cette cavalerie suralimentée. Elle bénéficie d’amortisseurs combinés filetés réglables KING, de disques Baer percés et rainurés, d’une suspension rabaissée réglable exclusive à Shelby, de barres de traction arrière et de pneus Michelin Pilot Sport.

Comme il s’agit d’un pick-up Shelby, le F-150 reçoit aussi un traitement esthétique spécifique avec un capot à double prise d’air dynamique, une calandre peinte, un kit carrosserie avec bas de caisse, des bandes de carrosserie, un couvre-benne couleur carrosserie et des jantes de 22 pouces. Et pour ceux qui n’auraient toujours pas compris que ce F-150 est particulier, les badges Shelby sont omniprésents.

Shelby propose 10 teintes : Ruby Red, Antimatter Blue, Argon Blue, Agate Black, Avalanche Gray, Marsh Gray, Carbonized Gray Metallic, Star White Metallic, Iconic Silver et Oxford White.

L’habitacle est lui aussi exclusif, avec une sellerie en cuir pleine fleur portant le nom Shelby brodé sur les sièges. Parmi les autres détails spécifiques figurent des pédales sport usinées, des tapis de sol brodés et des inserts en fibre de carbone. Chaque exemplaire reçoit une plaque numérotée Shelby Registry CSM dans l’habitacle et sous le capot. La production sera limitée à 600 exemplaires, à partir de 140 795 dollars, F-150 Lariat inclus. Ce tarif comprend également une garantie limitée de 3 ans ou 57 936 km.