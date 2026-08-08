La Murciélago ultime existe : une SV avec boîte manuelle

Parmi toutes les Lamborghini construites au cours des vingt-cinq dernières années, peu ont marqué les esprits comme la Murciélago. Dernière héritière de la lignée des supercars à V12 atmosphérique nées avant l’ère de l’électrification et des systèmes d’assistance les plus intrusifs, la LP 670-4 SuperVeloce représente l’aboutissement de l’évolution du modèle.

Aujourd’hui, l’un des 300 exemplaires produits revient sous les projecteurs grâce à une configuration pratiquement unique, au point d’être considérée par de nombreux collectionneurs comme la Murciélago « définitive ».

La dernière évolution du V12 Lamborghini

Présentée en 2009 comme la version ultime de la Murciélago, la LP 670-4 SuperVeloce reprenait le mythique sigle SV déjà vu sur les Miura et Diablo. La marque de Sant’Agata Bolognese a allégé la voiture de 100 kg par rapport à la LP 640, porté la puissance du V12 atmosphérique de 6,5 litres à 670 ch, puis revu les suspensions, l’aérodynamique et le châssis pour la rendre encore plus efficace en virage. Résultat : un rapport poids/puissance de 422 ch par tonne, nettement supérieur aux 379 ch par tonne du modèle dont elle dérivait.

La Murciélago est née à une époque où Lamborghini était déjà passée sous le contrôle d’Audi, la marque premium du groupe Volkswagen, qui a contribué à améliorer sa qualité de fabrication et son développement technique sans en altérer le caractère. Elle est ainsi restée l’une des dernières supercars entièrement analogiques de la marque, avec une carrosserie en acier et le célèbre V12 conçu à l’origine par l’ingénieur Giotto Bizzarrini, voué à tirer sa révérence avec ce modèle.

Un exemplaire unique parmi seulement 300 unités

Si la LP 670-4 SV est déjà rare en soi, le châssis numéro 4015 pousse l’exclusivité encore plus loin. Il a en effet été commandé via le programme de personnalisation Ad Personam avec la teinte spéciale Marrone Eklipsis, une peinture métallisée inspirée de l’édition finale de la Diablo VT 6.0 SE et utilisée une seule fois sur une Murciélago SV.

Et ce n’est pas tout. La voiture se passe du grand aileron arrière typique de la version SuperVeloce au profit du plus discret Low-Drag Wing, une solution choisie par très peu de clients et qui permet aussi d’augmenter la vitesse maximale de 336 à 341 km/h.

Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV (2010), la boîte manuelle à six rapports avec grille métallique apparente Photo : RM Sotheby's

À bord, on retrouve les plus confortables sièges de la LP 640, mais l’élément qui la rend vraiment spéciale est sa boîte manuelle à six rapports avec grille métallique apparente. D’après les informations disponibles, seules cinq Murciélago LP 670-4 SV ont quitté l’usine avec cette transmission, toutes les autres recevant la boîte robotisée E-Gear.

Un détail qui en fait aujourd’hui l’une des Lamborghini modernes les plus convoitées par les collectionneurs et les amateurs de conduite à l’état pur.