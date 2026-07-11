Chery brevète des batteries solides de 600 Wh/kg pour voitures électriques

On parle souvent des batteries à l’état solide, car elles figurent parmi les technologies les plus attendues pour l’avenir de la voiture électrique, et Chery entend y jouer un rôle de premier plan. Le constructeur chinois a déposé un nouveau brevet pour une solution basée sur un électrolyte sulfuré, avec un revêtement innovant destiné à améliorer la stabilité des cellules et à rapprocher la production de batteries plus puissantes et plus durables.

La technologie a été enregistrée auprès de l’autorité chinoise de la propriété intellectuelle sous le numéro CN122348252A et concerne l’un des aspects les plus sensibles des batteries solides : le bon fonctionnement de l’interface interne entre les différents matériaux qui composent la cellule. Un élément essentiel pour accroître la fiabilité et les performances, en particulier lorsque la batterie est soumise à des recharges rapides et à des usages intensifs.

Un revêtement spécifique pour des batteries plus résistantes

Les batteries à l’état solide, comme on le sait, utilisent un électrolyte solide à la place du liquide présent dans les batteries lithium-ion aujourd’hui les plus répandues sur les voitures électriques. Cette technologie promet une sécurité accrue, une plus grande capacité de stockage d’énergie et potentiellement davantage d’autonomie, mais elle doit encore surmonter certains problèmes techniques avant une arrivée à grande échelle.

Le brevet de Chery introduit une fine couche de revêtement appliquée directement sur la surface de l’électrolyte sulfuré. La particularité de cette solution réside dans le fait qu’elle ne se limite pas à créer une séparation physique entre les matériaux, mais qu’elle exploite des liaisons chimiques pour stabiliser la connexion entre les différentes parties de la batterie.

L’objectif est de ralentir la dégradation de la cellule, un phénomène qui, avec le temps, peut réduire la capacité à stocker l’énergie et donc l’autonomie disponible. Une meilleure stabilité de l’interface interne pourrait permettre de concevoir des batteries plus efficientes, capables de conserver des performances élevées même lors des phases de recharge les plus rapides.

Chery développe cette technologie pour ses futures plateformes électriques destinées aux modèles haut de gamme. Le constructeur chinois avait déjà présenté sa cellule à l’état solide Rhino S, pour laquelle il a annoncé un objectif de densité énergétique pouvant atteindre 600 Wh/kg. Cette valeur indique la quantité d’énergie pouvant être contenue par rapport au poids de la batterie : plus elle est élevée, plus l’autonomie potentielle peut augmenter sans accroître les dimensions de l’accumulateur.

Les premières batteries solides de Chery attendues dans les prochaines années

Ce nouveau brevet intervient alors que l’industrie automobile chinoise investit de plus en plus dans les batteries à l’état solide. Selon les plans du secteur, les premières applications pilotes sur des véhicules équipés de cette technologie pourraient démarrer dès 2027, mais une diffusion à grande échelle demandera encore du temps.

Le principal défi concerne en effet la production. Fabriquer des batteries solides en grands volumes tout en maintenant des coûts compétitifs et des standards élevés de fiabilité reste l’un des obstacles majeurs pour l’ensemble des constructeurs. Les principaux fabricants mondiaux de batteries ont eux aussi souligné que le passage à la production de masse ne serait pas immédiat.

Chery, dont le principal centre de développement se situe à Wuhu, en Chine, poursuit en interne plusieurs activités de recherche sur les technologies électriques. Le groupe dispose de milliers de brevets et de participations dans plusieurs entreprises de la filière automobile, une structure qui lui permet de développer des solutions propriétaires sans dépendre entièrement de fournisseurs externes.

Cette nouvelle technologie de revêtement pour électrolyte sulfuré représente donc une étape supplémentaire vers des batteries plus avancées. Toutefois, au moins dans un premier temps, ces solutions seront probablement réservées à des modèles électriques premium avant d’arriver sur des voitures plus abordables et plus diffusées sur le marché.