Geely dépasse 1 MW de recharge : batterie record pour les électriques

La course à l’autonomie laisse progressivement la place à un autre défi : réduire au minimum le temps nécessaire pour recharger une voiture électrique. C’est dans ce contexte que Geely annonce une avancée technologique importante.

Lors d’essais de certification menés par le China Automotive Technology and Research Centre, les nouvelles batteries Aegis Gold Brick ont atteint une puissance de recharge côté véhicule de 1 093 kW, franchissant pour la première fois le seuil de 1 MW.

Une recharge record sans surchauffe de la batterie

Ce résultat a été obtenu grâce à une nouvelle génération de cellules au lithium-fer-phosphate (LFP) à « lame courte », conçues pour fonctionner avec une architecture électrique à 900 volts. L’un des points les plus significatifs concerne la gestion thermique, un élément clé lorsque l’on transfère des quantités d’énergie aussi élevées en quelques minutes. Lors des tests officiels, la température maximale des cellules s’est limitée à 64 °C, en restant sous le seuil de 65 °C imposé par la réglementation chinoise.

Pour y parvenir, Geely a mis au point un système de refroidissement liquide tridimensionnel qui enveloppe les modules de batterie sur les deux faces, augmentant de 100 % la surface d’échange thermique et réduisant de 50 % le trajet que la chaleur doit parcourir avant d’être dissipée. Un logiciel de pilotage surveille en permanence l’état des cellules et ajuste le débit du liquide de refroidissement avant que des points chauds ne puissent apparaître.

Moins de neuf minutes pour une recharge quasi complète

Cette nouvelle technologie fera ses débuts sur la plateforme de la Lynk & Co 10, le modèle électrique de la marque contrôlée par Geely. D’après les données certifiées, la batterie passe de 10 à 70 % de capacité en 4 min 22 s, et de 10 à 97 % en seulement 8 min 42 s. Concrètement, pendant la recharge, l’autonomie récupérée représente environ 2 km par seconde de branchement sur la borne.

Cette solution constitue aussi une réponse directe à la concurrence croissante entre constructeurs chinois. Si BYD, autre géant automobile en Chine, mise sur des infrastructures capables de délivrer jusqu’à 1 500 kW, Geely a choisi de se concentrer avant tout sur la capacité de la batterie à accepter des puissances élevées sans compromettre sa durée de vie ni sa fiabilité.

Selon l’entreprise, ce nouvel accumulateur est conçu pour supporter jusqu’à 4 500 cycles complets de recharge, soit plus d’un million de kilomètres d’utilisation, et les brevets liés à la protection structurelle du pack batterie ont été rendus disponibles en open source afin de favoriser la diffusion de la technologie.