Geely défie Tesla avec un moteur électrique record

Les moteurs électriques sont déjà nettement plus efficaces que les traditionnels moteurs essence ou diesel, mais selon Geely, il reste encore une marge de progression. La réponse du constructeur s’appelle Thunder, un nouveau système de propulsion électrique compact qui réunit au sein d’une seule unité plusieurs composants habituellement séparés.

Selon Geely, le système atteint un rendement de 93,8 %, une valeur que le constructeur présente comme un record pour un composant destiné à la production en série. Ce résultat repose sur l’intégration du moteur, de l’électronique de puissance et des systèmes de contrôle dans le même carter, afin de réduire les connexions, les pertes et l’encombrement.

Douze composants en un pour réduire le poids et l’encombrement

Le système Thunder regroupe 12 éléments principaux, parmi lesquels le moteur électrique, le contrôle moteur, le convertisseur de courant continu, le chargeur embarqué, les calculateurs de gestion du véhicule ainsi que les systèmes de gestion des batteries haute et basse tension. Geely y a également ajouté quatre fonctions logicielles basées sur l’intelligence artificielle afin d’optimiser le fonctionnement de l’ensemble.

Geely Thunder, le moteur EV qui vise un record Photo : Geely

Selon le constructeur chinois, cette solution a permis d’éliminer plus de 180 composants, tout en portant la densité de puissance à 11,8 kW par kilogramme. Le carter en magnésium ne mesure que 32,5 cm de hauteur et permet de récupérer environ 28 litres d’espace dans le coffre par rapport à un système traditionnel.

Cette compacité a aussi réduit la quantité de câblage nécessaire : Geely annonce une baisse de 30 % des câbles haute tension et de 15 % des câbles basse tension. Le poids total de l’unité est d’environ 75 kg, soit 15 % de moins qu’un système équivalent actuellement répandu sur le marché.

Première application sur la Geely Galaxy TT forte de 570 ch

Le premier modèle à utiliser ce nouveau système sera la Geely Galaxy TT, une berline électrique sportive développée par la marque chinoise. La version à un seul moteur développe 328 ch, tandis que la variante la plus puissante, dotée de deux moteurs et de la transmission intégrale, atteint 570 ch.

La voiture repose sur une architecture électrique de 800 volts et peut recevoir des batteries de 52,4, 63,8 ou 75,2 kWh. Dans la configuration équipée de la plus grande batterie, l’autonomie annoncée atteint environ 725 km selon le cycle chinois CLTC.

Geely Thunder Photo : Geely

Avec Thunder, Geely cherche donc non seulement à améliorer les performances de ses voitures électriques, mais surtout à rendre l’ensemble de l’architecture du véhicule plus efficiente et plus compacte. Une voie que suivent de nombreux constructeurs afin de réduire les coûts, le poids et la complexité des futurs modèles électriques à batterie.