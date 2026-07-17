Pourquoi cette compacte à cinq portes est-elle la voiture la plus vendue en Chine ?

En Chine, une voiture fait beaucoup parler d’elle, mais surtout elle est énormément conduite par les automobilistes du plus grand marché mondial. Ce n’est un secret pour personne : il s’agit de la Geely E2, qui a été la voiture la plus vendue en Chine en 2025 et qui confirme également cette année sa position de leader.

Selon certaines estimations, encore non officielles, cette compacte à cinq portes, également commercialisée sous les noms de Geely EX2, Geely Galaxy Xingyuan ou Geome Xingyuan, aurait déjà séduit 244.000 nouveaux clients chinois au cours des six premiers mois de 2026, devant la Tesla Model Y (215.000), la Xiaomi SU7 (182.000) et la Leapmotor A10 (171.000).

La berline 5 portes devance les SUV

En clair, une « simple » berline compacte 5 portes, même électrique, séduit davantage que les SUV, et c’est déjà une information marquante venue de Chine, un marché dominé à 63 % par les NEV, les « New Energy Vehicles », c’est-à-dire les voitures électriques, les hybrides rechargeables et les modèles à prolongateur d’autonomie.

Geely E2 (2026) Photo : Geely

La Geely E2 évolue donc dans un marché qui lui est favorable, mais comment parvient-elle à s’imposer face à la concurrence acharnée des autres modèles asiatiques ? Pourrait-elle rencontrer le même succès en Europe ? Voyons cela de plus près.

Le bon mélange et le bon positionnement

Les clés du succès de la Geely E2 tiennent à un « bon mélange » et à un « bon positionnement sur le marché ». Avec une longueur de 4,13 mètres, elle se situe dans la partie haute du segment B des hatchbacks électriques, au-dessus de la Renault 5, de la Peugeot 208 ou encore de la BYD Dolphin Surf, pour ne citer que quelques exemples. Son empattement généreux de 2,65 mètres a lui aussi été pensé pour offrir un espace intérieur et une capacité de chargement dignes de véhicules d’un segment supérieur.

Galerie: Geely E2 (2026) 12 Source: Geely

Le prix de la Geely E2 semble tout aussi bien placé : en Chine, il débute à 64.800 yuans (environ 8.300 euros au taux de change actuel), soit un tarif finalement assez proche des 44.800 yuans de la minuscule rivale Wuling Hongguang Mini EV, et inférieur à celui de la BYD Seagull (commercialisée chez nous sous le nom de Dolphin Surf), affichée à partir de 69.900 yuans. La Tesla Model Y, plus grande et mondialement plus connue, coûte en Chine au minimum 263.500 yuans.

Un style moderne, sans excès, et un bon niveau d’équipement

Autre élément important pour se hisser en tête : le style, moderne sans être trop audacieux ni futuriste, et donc capable de plaire au plus grand nombre. À cela s’ajoutent un bon rapport qualité/prix et une dotation qui comprend un combiné d’instrumentation numérique de 8,8 pouces, un grand écran d’infodivertissement HD de 14,6 pouces, des projecteurs full LED, le régulateur de vitesse adaptatif, ainsi qu’un coffre de 375 à 1.320 litres, auquel s’ajoute un coffre avant (« frunk ») de 70 litres.

Geely E2 (2026), les intérieurs Photo : Geely

L’ensemble des qualités de la Geely E2, dont le prix de base est de 20.900 euros en Italie, est complété par la simplicité d’un unique moteur électrique associé à une propulsion, ainsi que par l’utilisation de batteries LFP (économiques et durables), qui promettent une autonomie minimale de 252 km et maximale de 345 km, adaptée à tous les trajets du quotidien.