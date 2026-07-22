Tout ce que nous savons sur le Range Rover électrique

Nous l’attendions, et voilà que le premier Range Rover 100 % électrique se dévoile sur des images officielles, avec une carrosserie encore camouflée mais un habitacle visible dans les moindres détails.

Il s’appelle Range Rover GT et inaugure une nouvelle phase pour la marque britannique : pour l’instant, Range Rover n’a pas encore révélé toutes les données techniques, comme la capacité de la batterie, la puissance des moteurs et l’autonomie, mais a déjà présenté la philosophie qui sous-tend ce modèle. Il s’agira d’un grand tourisme zéro émission pensée pour offrir le confort des grands voyages, avec le silence de fonctionnement et la réponse immédiate typiques des voitures électriques.

Le GT représente en effet bien plus qu’un nouveau modèle : c’est le premier Range Rover conçu pour exploiter pleinement les avantages de la technologie à batterie. Il reposera sur la nouvelle plateforme EMA (Electric Modular Architecture), une architecture développée pour les futurs véhicules électrifiés de Jaguar-Land Rover, distincte de la plateforme MLA utilisée par les modèles actuels de la gamme.

Un Range Rover électrique pensé pour les longs trajets

Le nouveau Range Rover GT ne sera pas une simple déclinaison à batterie d’un modèle existant, mais un projet entièrement inédit. Contrairement aux premières hypothèses, il ne remplacera pas le Velar : il viendra s’ajouter comme cinquième membre de la famille avec une identité propre, pensée pour ceux qui recherchent une expérience plus proche de celle d’une GT, mais avec la position de conduite surélevée et la polyvalence propres à la marque.

Le défi pour Range Rover consiste à transposer dans l’univers électrique les valeurs qui ont bâti sa réputation : confort, raffinement et aptitude à affronter tous les voyages. Le constructeur britannique mise ainsi sur une voiture capable d’offrir un comportement plus proche de celui d’une berline premium, en exploitant les avantages du moteur électrique comme la réponse instantanée à l’accélérateur, le grand silence de fonctionnement et la possibilité de rouler sans émissions locales.

La production aura lieu dans l’usine anglaise de Halewood, où le GT sera assemblé aux côtés d’autres modèles du groupe. Après le lancement de la version 100 % électrique, une variante full hybrid (HEV) suivra également, mais c’est bien la batterie qui constituera le cœur de ce nouveau projet.

Le premier Range Rover avec un nouveau langage technologique

Le virage électrique du GT ne concerne pas seulement la mécanique, mais aussi sa présentation intérieure. L’habitacle inaugure un design plus minimaliste que celui des Range Rover actuels, avec moins de commandes physiques et une intégration accrue des fonctions numériques.

La planche de bord accueille un grand écran central et une instrumentation numérique pour le conducteur, tandis que des éléments traditionnels comme les aérateurs sont dissimulés dans un bandeau horizontal qui traverse l’habitacle. Le résultat est un environnement plus épuré et moderne, complété par des matériaux textiles qui renforcent la sensation de confort et contribuent à réduire la perception des bruits.

Range Rover GT, les intérieurs Photo de : Land Rover

Le Range Rover GT annonce ainsi l’avenir électrique de la marque, non seulement sur le plan technologique mais aussi en matière de design. Les prototypes achèvent actuellement leurs derniers essais à l’échelle mondiale avec une livrée camouflage inspirée des paysages autour du centre de développement de Gaydon. La présentation définitive est attendue d’ici la fin de l’année, avec alors tous les détails sur la batterie, les performances, l’autonomie et les temps de recharge.