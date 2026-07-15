BMW et Toyota commencent à utiliser de l'essence 100 % renouvelable

La transition vers une mobilité à faibles émissions pourrait aussi passer par les carburants renouvelables. BMW Group, Toyota Motor Europe, Bosch et Repsol ont lancé en Espagne un projet pilote de six mois afin d’évaluer l’utilisation d’une essence 100 % renouvelable sur des voitures déjà en circulation, sans modifier ni les moteurs ni le réseau de distribution.

L’initiative a débuté au début du mois de juillet et vise à recueillir des données concrètes sur l’usage quotidien de cette solution.

Une flotte de voitures déjà en circulation

Le test concerne une vingtaine de modèles BMW et Toyota alimentés exclusivement avec la Nexa 95 de Repsol, une essence renouvelable produite à partir de matières premières conformes à la directive européenne RED. Ce carburant est compatible avec les moteurs essence actuels et peut être distribué via les infrastructures existantes, sans nécessiter d’investissements dans de nouveaux réseaux de ravitaillement.

Le projet pilote sur l’essence renouvelable de BMW Group, Toyota Motor Europe, Bosch et Repsol Photo : BMW

L’Espagne a été choisie car c’est le seul pays où Repsol commercialise déjà ce carburant dans des stations-service ouvertes au public.

Bosch suit chaque litre de carburant

Pour accompagner le projet, Bosch s’appuie sur le système numérique « Digital Fuel Twin », une plateforme qui certifie l’ensemble du cycle du carburant en collectant des informations provenant des véhicules, des stations-service et des transactions de paiement. L’objectif est de garantir la traçabilité de l’utilisation du carburant renouvelable et de créer une norme fiable, y compris sur le plan réglementaire.

Une contribution au débat européen

Pour les quatre partenaires, ce projet constitue aussi un banc d’essai pour défendre le principe de la neutralité technologique dans les politiques européennes. Les données recueillies seront partagées avec les institutions et les acteurs du secteur afin de démontrer que les carburants renouvelables peuvent compléter l’électrification dans la réduction des émissions de CO₂, en offrant une solution immédiatement applicable au vaste parc roulant équipé de moteurs thermiques.