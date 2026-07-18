La Jensen Interceptor fait son retour

Soixante ans après les débuts de l’historique Interceptor, Jensen s’apprête à faire revivre l’un des noms les plus emblématiques de l’automobile britannique. La Interceptor GTX représente un projet entièrement inédit, développé à partir de zéro et pensé pour offrir une expérience de conduite « analogique ».

Avant le lancement des versions destinées aux clients, le constructeur britannique présentera une variante spéciale Track Special, un prototype développé exclusivement pour une utilisation sur circuit qui préfigurera l’ensemble de la future gamme.

Un projet entièrement nouveau

Malgré la référence à l’Interceptor historique des années 1960 et 1970, Jensen souligne que la GTX n’est ni une restomod ni une réinterprétation moderne du modèle originel. La nouvelle sportive repose en effet sur un projet totalement inédit, développé selon le principe de la « feuille blanche ».

Jensen Interceptor (2026), les photos teaser Photo : Jensen International Automotive

La carrosserie sera réalisée entièrement à la main en aluminium, un matériau également utilisé pour le châssis, avec pour objectif de contenir le poids et d’améliorer le comportement dynamique. La voiture sera dévoilée officiellement d’ici la fin septembre, avant des débuts mondiaux prévus au cours du troisième trimestre 2026.

Première étape : la Track Special

Avant l’arrivée des versions homologuées pour la route, Jensen montrera au public l’Interceptor GTX Track Special.

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un prototype destiné exclusivement à une utilisation sur circuit et développé comme laboratoire technologique afin d’affiner tous les aspects de la future gamme. L’entreprise a précisé qu’il ne s’agira pas d’un modèle commercialisé auprès des clients, mais d’une voiture expérimentale destinée aux essais.

Jensen Interceptor (2026), les photos teaser Photo : Jensen International Automotive

Concernant le moteur, la marque britannique mise sur un V8 suralimenté par compresseur. Le constructeur n’a pas encore communiqué les caractéristiques définitives, mais plusieurs indiscrétions évoquent l’utilisation du V8 6,2 litres d’origine General Motors, déjà utilisé sur la Cadillac CT5-V Blackwing.

Jensen Interceptor (1971) Photo : RM Sotheby's

Dans cette configuration, le moteur développe jusqu’à 685 ch et 911 Nm de couple, des valeurs qui placeraient la future Interceptor GTX sur le terrain des supercars modernes.

Reste à connaître son prix ainsi que le nombre d’exemplaires qui seront produits.

Galerie: Jensen Interceptor (2026), les photos teaser

3 Source: Jensen International Automotive