Il y a trois décennies, lors du salon de l'automobile de Detroit 2007, le géant américain Ford a dévoilé une énorme berline au design intéressant, capable de fonctionner à l'éthanol E85, mais pour une raison inconnue, elle n'a jamais vu le jour.

Il s'agissait d'une grande berline à quatre portes et quatre places, inspirée par le design des voitures américaines des années 1960, avec une imposante face avant chromée, semblable à celle que l'on verra plus tard sur certains modèles de la société, comme le célèbre Ford F-150.

L'Interceptor Concept n'était pas petit, mesurant 5,12 mètres de long, 1,94 mètre de large, avec un empattement de 3,07 mètres (et seulement 1,39 mètre de haut). De profil, elle se distingue par sa petite surface vitrée, sa ceinture de caisse haute et ses roues généreuses de 22 pouces.

Son apparence intéressante est même familière, car la vue latérale rappelle beaucoup la Chrysler 300C , un modèle aux dimensions similaires (légèrement plus petit) qui a été lancé quelques années plus tôt, en 2004.

L'une des caractéristiques les plus intéressantes de ce prototype était son moteur V8 atmosphérique de 5,0 litres, un véritable classique, mais dans ce cas adapté pour fonctionner avec le carburant E85.

Le bloc huit cylindres dérivé de la course, surnommé "Cammer", offrait une puissance maximale de 400 ch et était associé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports, ce qui laisse supposer que le prototype promettait des performances respectables.

L'habitacle est également très curieux, notamment les deux cadrans d'instrumentation au look rétro et le volant à trois doubles branches gainé de cuir, dont la jante est également de forme presque carrée. Le tableau de bord et les portes sont garnis de cuir, et un grand tunnel central divise l'habitacle en deux.

Les quatre sièges sont également recouverts de cuir et équipés de ceintures de sécurité à quatre points, bien qu'ils ne semblent pas offrir un grand soutien latéral. De plus, les appuis-tête ne sont pas fixés au siège, mais "suspendus" au plafond. Une solution plutôt inhabituelle.