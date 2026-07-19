La supercar la plus sauvage et tout-terrain s’appelle Rezvani Dune

Rezvani s’apprête à donner naissance à une catégorie totalement inédite. Le constructeur américain a dévoilé les premières images de la Dune, présentée comme la première supercar conçue pour le tout-terrain. À vrai dire, elle n’est peut-être pas tout à fait la première du genre, compte tenu de quelques réalisations artisanales du passé et de la plus célèbre .

La première mondiale est attendue d’ici la fin juillet, mais les premiers teasers révèlent déjà un projet atypique, appelé à être produit à seulement sept exemplaires.

Une supercar qui change de terrain

Pendant des décennies, les supercars ont été développées en pensant exclusivement à l’asphalte, avec une exception notable incarnée par la Lamborghini Huracan Sterrato. Avec la Dune, Rezvani veut démontrer que hautes performances et conduite en tout-terrain peuvent cohabiter. L’idée est de proposer une voiture capable d’affronter le sable, les pistes et les parcours exigeants sans renoncer aux sensations propres à une sportive de haut niveau.

Rezvani Dune (2028), vue de face Photo par : Rezvani

Les images diffusées montrent un modèle doté d’une carrosserie en fibre de carbone entièrement redessinée, d’une garde au sol rehaussée, de voies élargies et de pneus à crampons, des éléments qui le distinguent nettement des supercars traditionnelles.

V10 de 800 ch et transmission intégrale

Le cœur de la Dune sera un V10 5,2 litres (celui de la Huracan ?) suralimenté, capable de développer jusqu’à 800 ch. La puissance sera transmise aux quatre roues via un système de transmission intégrale conçu pour offrir des performances aussi bien sur route que sur les surfaces à faible adhérence.

Rezvani Dune (2028), vue arrière Photo par : Rezvani

Rezvani promet également d’importantes modifications du châssis, avec des suspensions spécifiques et une base mécanique développée pour supporter un usage tout-terrain sans compromettre le caractère sportif de l’auto.

Production limitée et lancement imminent

La Dune sera l’une des Rezvani les plus exclusives jamais produites. La fabrication sera en effet limitée à seulement sept exemplaires, destinés aux collectionneurs du monde entier. L’entreprise a déjà ouvert les réservations, avec un acompte remboursable d’environ 1.300 euros (1.500 dollars).

Tous les détails techniques, le design définitif et les tarifs seront communiqués lors de la présentation officielle prévue fin juillet. Les premières livraisons sont quant à elles programmées au cours de 2028.