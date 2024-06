Rezvani n'est pas connu pour le style conservateur de ses véhicules à thème militaire, et nous hésitons à donner une telle étiquette à cette dernière création. Il s'agit du Rezvani Arsenal, et s'il était garé à côté d'un Cadillac Escalade, il serait radicalement agressif. En revanche, à côté du Rezvani Vengeance, il paraît tout à fait normal.

Les deux SUV de Rezvani sont basés sur le Cadillac Escalade, mais le nouvel Arsenal offre aux acheteurs une approche plus "élégante" de la conduite à l'épreuve des balles. C'est ainsi que Rezvani décrit le style extérieur, et il s'agit certainement d'un look plus épuré comparé à l'imposant Vengeance. Entre autres, les vitres latérales sont plus grandes pour une meilleure visibilité, et l'avant ressemble à ce que l'on s'attendrait à voir sur un tout-terrain soigné plutôt que sur un véhicule de l'apocalypse.

Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas prêt à affronter la fin des temps. Le pack optionnel Military Edition ajoute des pneus tout-terrain à affaissement limité, une suspension et des pare-chocs renforcés, des vitres et un blindage pare-balles, un écran de fumée, des poignées de porte électrifiées, des lumières stroboscopiques, des distributeurs de gaz poivré, un système de vision nocturne thermique... Tous les trucs bizarres que vous attendez de Rezvani.

Moyennant un supplément de prix, il est possible d'améliorer le blindage en le portant au niveau B6, qui est suffisamment résistant pour arrêter les balles des fusils d'assaut. La détection des engins explosifs est également optionnelle et, si les choses tournent mal, le véhicule est équipé de masques à gaz pour le conducteur et les six passagers.

À ce propos, l'intérieur est toujours de qualité Escalade malgré la liste d'options de l'Arsenal prêtes pour le combat. Cela signifie des sièges en cuir chauffants et refroidis, un système stéréo à 19 haut-parleurs, un affichage tête haute, l'écran OLED de Cadillac, et si vous voulez des chevaux, Rezvani mettra sous le capot un V8 suralimenté de 6,2 litres développant 700 chevaux. Le V8 normal de 6,2 litres de l'Escalade est de série, mais les acheteurs peuvent opter pour le six cylindres en ligne turbo diesel de 3,0 litres sans supplément de prix.

Comme vous pouvez l'imaginer, l'Arsenal n'est pas bon marché. Rezvani annonce un prix de départ de 225 000 dollars, sans compter les améliorations apportées par l'ensemble militaire et le coût supplémentaire de l'armure B6. La production est limitée à 100 véhicules.