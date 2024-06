Avis aux amateurs de moteurs V8 de GM. Cette vidéo de démontage du 6,2 litres n'est pas belle à voir. En appuyant sur la touche « play », vous découvrirez dès le début un énorme trou sur le côté du bloc. La situation ne fait qu'empirer à partir de là, avec de nombreux dommages catastrophiques à l'intérieur. Une fois les culasses démontées, on comprend pourquoi. Le piston avant du cylindre de gauche a tout simplement disparu.

Techniquement parlant, le piston est toujours là, mais en morceaux. Trois morceaux déchiquetés et des dizaines d'autres plus petits sont éparpillés dans le carter d'huile et, franchement, nous serions incapables d'identifier un piston s'il ne provenait pas du moteur. Dans ce carnage, on trouve des segments de piston tordus et une bielle cassée, mais curieusement, l'épais axe de poignet, la solide pièce de métal qui relie le piston et la bielle, est introuvable. Elle a peut-être quitté la voiture par le trou dans le bloc.

Le piston accidenté est la tête d'affiche de cette récente vidéo de démontage de I Do Cars. Le moteur est un V8 L86 de la famille LT de GM, et il a été extrait d'un Cadillac Escalade 2015. Le kilométrage est inconnu, tout comme les circonstances qui ont conduit à sa destruction. La vidéo émet l'hypothèse que le kilométrage n'était pas excessivement élevé, compte tenu de la quantité relativement minime de vernis sur les composants internes. Le véhicule semble également avoir été raisonnablement bien entretenu, ce qui rend cette panne épique encore plus mystérieuse.

Il y a cependant quelques indices. Les roulements de la tige et des têtes principales présentent une usure modérée à extrême, une paire étant même complètement manquante. Cela explique comment le piston a pu être détruit à ce point : le jeu supplémentaire sans les roulements a permis au piston de s'écraser contre la tête. Mais qu'est-il arrivé aux roulements ? Il est probable qu'un problème de manque d'huile se soit produit, mais quoi qu'il en soit, il a probablement commencé par des alertes de basse pression d'huile et un bruit de cognement.

Si les avertissements avaient été pris en compte, le moteur aurait pu être sauvé. Au lieu de cela, presque tous les composants de ce V8 LT de 6,2 litres sont inutilisables.