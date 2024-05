Les voitures de police ont la vie dure. Elles sont conduites à fond tous les jours, ce qui exerce une pression supplémentaire sur des éléments tels que le groupe motopropulseur et les composants de la suspension.

Il n'est donc pas surprenant d'apprendre que le V6 de 3,3 litres de ce Ford Explorer 2021 a rendu l'âme après seulement 120 000 km. Ce qui est surprenant, en revanche, c'est l'étendue des dégâts.

Ce récent démontage réalisé par I Do Cars sur YouTube va droit au but, montrant trois trous importants là où il ne devrait pas y en avoir : deux dans le carter d'huile et un dans le bloc. En essayant de faire tourner le moteur à la main, on entend des bruits sourds tandis que des objets tombent à l'intérieur. Il est clair qu'il y a eu un certain carnage, mais nous n'étions pas préparés au désastre que représentait le carter d'huile de cette Ford.

Trouver des morceaux de métal dans le carter d'huile n'est pas une bonne chose. Malheureusement, ce pauvre V6 a de véritables restes de ferraille à l'intérieur. Deux pistons sont pulvérisés au point d'être presque méconnaissables, tandis que de petits morceaux de pistons, de segments, de bielles, de bloc moteur et même une partie d'une soupape se trouvent dans le cocktail métallique gluant qui se trouve en dessous. Les températures sont devenues si élevées qu'un roulement a été partiellement soudé au vilebrequin. Les bruits que faisait cet engin dans son agonie ont dû être affreux.

Si la raison pour laquelle ce moteur ne fonctionne plus est tout à fait claire, la manière dont cela s'est produit reste cependant un mystère. Tout porte à croire qu'il s'agit d'une défaillance de roulement, peut-être due à un manque d'huile. En règle générale, de petits éclats métalliques circulent dans l'huile jusqu'à la partie supérieure du moteur. Or, les culasses et les arbres à cames ont l'air remarquablement en bon état. Il ne semble pas non plus qu'il s'agisse d'un problème d'hydrolock, car cela ne détruirait pas des roulements comme ceux-là.

La théorie la plus plausible est que le moteur a tourné jusqu'à ce qu'il ne puisse plus tourner. Si la panne s'est produite alors que le mode poursuite était activé, une fonction qui permet de passer automatiquement à la vitesse la plus basse lors d'un freinage brusque, il est possible que la rétrogradation ait eu lieu un rapport trop loin. Un limiteur de régime contrôlé par ordinateur n'empêcherait pas cela de se produire, et un tel emballement soudain pourrait entraîner une panne d'huile.

Les dommages importants subis par ce moteur correspondent certainement à des pistons qui se sont emballés à des milliers de tours par minute sans bénéficier d'une lubrification. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Que pensez-vous qu'il se soit passé ici ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.