Le choix d'un bon mécanicien est l'un des aspects les plus importants de la vie de votre voiture. Si vous vous trompez, vous risquez de perdre des milliers d'euros à cause de réparations bâclées et c'est probablement ce qui est arrivé au propriétaire de cette Subaru WRX.

Eric, de la chaîne YouTube I Do Cars, a récemment mis la main sur ce moteur boxer FA20DIT turbocompressé d'une Subaru WRX 2016, avec l'intention de le démonter pour récupérer des pièces. Si le moteur a l'air en bon état, la vidange de l'huile révèle une abondance de copeaux de métal, ce qui n'est pas bon signe.

Au fur et à mesure qu'Eric examine le moteur, il découvre d'autres copeaux de métal, notamment dans les culasses et au niveau de la chaîne de distribution. La présence de rayures sur les arbres à cames signifie que du métal a pénétré dans le système d'huile et s'est répandu dans tout le moteur, raclant les pièces mobiles délicates et causant de graves dommages.

Après avoir démonté les culasses, Eric découvre que ce moteur avait déjà été démonté auparavant, et signale un travail peu rigoureux de resurfaçage des culasses. Il découvre également que le turbocompresseur est une pièce de rechange. En retirant le carter d'huile, il découvre encore plus de copeaux de métal, ainsi qu'un énorme morceau de segment de piston.

Mais bizarrement, ce dernier ne provient d'aucun des cylindres. Comme le souligne Eric, tous les pistons avaient encore leurs segments intacts, ce qui signifie que ce morceau devait déjà se trouver dans le moteur lorsqu'il a été remonté lors d'une précédente réparation. Il est probable que cette pièce n'ait pas été nettoyée avant le remontage du moteur.

Lorsque les pistons sont retirés du vilebrequin, le principal responsable de l'avarie, un roulement de bielle qui s'est déformé, est mis en évidence. Le roulement est en grande partie désintégré et a probablement provoqué un horrible bruit de cognement (si le moteur fonctionnait encore).

Prenez cette vidéo comme un avertissement. Faites vos recherches avant de confier votre voiture à un mécanicien si vous ne voulez pas subir le même sort que le propriétaire de ce moteur.