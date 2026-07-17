Lamborghini Temerario, les premières infos sur les versions Spyder et Sterrato

Au Festival of Speed de Goodwood, Lamborghini a présenté une nouvelle interprétation de la Temerario signée Ad Personam. Pourtant, il y a plus. Derrière cette one-off se cache en effet une vision plus large du projet, qui regarde déjà vers les prochaines évolutions de la gamme.

Nous en avons parlé avec Paolo Racchetti, directeur de la ligne Temerario, qui m’a expliqué la philosophie de la supersportive de Sant’Agata Bolognese et, surtout, a livré les premiers indices sur l’avenir, entre une Spyder et une possible nouvelle Sterrato.

Ad Personam, mais pas seulement

La Temerario exposée à Goodwood est née de la rencontre entre design et personnalisation. D’un côté, on trouve les graphismes de carrosserie, inspir és des premiers croquis de style réalisés durant le développement du modèle et qui reprennent les traits à la craie qu’un tailleur tracerait sur un costume fait sur mesure ; de l’autre, un habitacle qui introduit justement pour la première fois un tissu tweed inspiré de la haute couture italienne, développé bien sûr pour respecter les standards exigés par l’industrie automobile.

Lamborghini Temerario ad Personam, vue latérale Photo : Lamborghini

Pour Lamborghini, toutefois, cette voiture n’est pas seulement une vitrine du programme Ad Personam. C’est aussi une manière de raconter une idée différente de la supersportive. Racchetti la définit comme une « all around super sports car », pensée pour concilier deux facettes qui semblent opposées : les performances d’une Lamborghini et une polyvalence d’utilisation inédite sur un modèle de la marque de Sant’Agata.

Lamborghini Temerario ad Personam, le détail en tweed de laine Photo : Lamborghini

C’est aussi pour cette raison que la Temerario ne veut pas être la simple héritière de la Huracán. Le V8 biturbo électrifié capable de prendre 10 000 tr/min, l’architecture HPV (High Performance Electrified Vehicle) et la transmission avant électrique donnent naissance, selon Lamborghini, à une proposition totalement nouvelle, capable d’élargir le champ d’action de l’auto sans renoncer au caractère de la marque.

La stratégie, du moins jusqu’à présent, semble fonctionner. Malgré un tarif sensiblement plus élevé que celui de la Huracán, les commandes suivent les mêmes volumes que le modèle sortant et les délais de livraison tournent encore autour de 18 mois.

Lamborghini Temerario ad Personam, l’intérieur Photo : Lamborghini

Même les clients les plus sceptiques vis-à-vis de l’hybride, raconte Racchetti, commencent à changer d’avis après avoir compris que le sens de l’électrification n’est pas de dénaturer la voiture, mais plutôt de la rendre encore plus efficace.

La Spyder arrive bientôt, la Sterrato est à l’étude

Si Lamborghini a les idées très claires sur le présent, la marque reste encore très discrète sur l’avenir. Racchetti ne confirme pas officiellement l’arrivée de la Temerario Spyder, mais laisse entendre que la nouvelle plateforme a été conçue dès le départ pour donner naissance à une famille de modèles bien plus large. Des sources non officielles de la marque évoquent déjà un lancement au cours des quatre derniers mois de 2026.

Le sujet devient encore plus intéressant lorsqu’on parle de la Sterrato, que nous avons essayé d’imaginer dans notre rendering. Le dirigeant rappelle le succès du projet né sur la Huracán, en expliquant que cette voiture a démontré que le plaisir peut compter davantage que la recherche de la performance absolue. Aucune confirmation d’une Temerario surélevée, mais pas non plus de démenti : l’idée continue de beaucoup plaire en interne chez Lamborghini et reste parfaitement en phase avec l’esprit de la marque.

Lamborghini Temerario ad Personam, la plaque d’immatriculation Photo : Lamborghini

Au fond, c’est précisément cela qui fait la force de la Temerario selon Racchetti : réussir à réunir des éléments qui semblent incompatibles. Un V8 biturbo capable de monter à 10 000 tr/min, une architecture hybride sophistiquée et une polyvalence inconnue des supersportives traditionnelles. Une recette que Lamborghini résume avec une définition appelée, probablement, à devenir la carte de visite du modèle : Hyper GT.

Galerie: Lamborghini Temerario Ad Personam avec tweed en laine