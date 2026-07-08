Du genre à regarder sans « conduire » : si vous ne pouvez pas vous l’offrir, vous pouvez au moins en rêver de très près. Les expériences numériques prennent une importance croissante dans l’automobile. Lamborghini renforce sa présence dans l’univers du « spatial computing » avec une nouvelle application dédiée à l’Apple Vision Pro, qui permet de visualiser ses voitures en réalité augmentée et dans des environnements totalement immersifs, afin d’en explorer chaque détail technique et stylistique.

L’application est disponible sur l’App Store pour Apple Vision Pro et se présente comme une plateforme pensée pour rapprocher passionnés et clients potentiels des modèles de la gamme via une interaction allant au-delà de la simple configuration virtuelle. Les voitures peuvent être observées en taille réelle, ouvertes virtuellement pour dévoiler leurs composants mécaniques, et analysées dans les moindres détails, de l’extérieur à l’habitacle.

Des voitures grandeur nature dans votre environnement

La nouvelle application exploite les capacités de spatial computing de l’Apple Vision Pro en proposant deux modes d’utilisation.

Lamborghini, l’app pour Apple Vision Pro Photo : Lamborghini

Le premier est le Shared Space, dans lequel la voiture est placée dans l’environnement réel de l’utilisateur. Le véhicule peut être affiché à l’échelle 1:1 ou redimensionné, ce qui permet de l’intégrer virtuellement dans un garage, un salon ou tout autre espace.

Lamborghini Urus SE, vue d’ensemble Photo : Lamborghini

Le second mode est entièrement immersif : il transporte l’utilisateur dans un environnement numérique dédié, où il est possible d’observer la voiture sans contraintes physiques, tout en conservant la possibilité de l’afficher en taille réelle ou en format réduit.

L’interaction se fait via les systèmes de contrôle de l’Apple Vision Pro, en utilisant le regard et les gestes des mains.

Pas seulement le design : la technique aussi à portée de main

L’un des aspects les plus intéressants de l’application est la possibilité de « démonter » virtuellement les voitures pour en découvrir l’architecture technique.

Lamborghini Revuelto, le groupe motopropulseur Photo : Lamborghini

Les utilisateurs peuvent ainsi observer le châssis, le groupe motopropulseur hybride, les systèmes aérodynamiques et d’autres composants habituellement dissimulés par la carrosserie. Des visualisations tridimensionnelles dédiées aux flux aérodynamiques sont également proposées, afin de montrer le fonctionnement des solutions développées pour gérer l’appui et le refroidissement.

Lamborghini Temerario, la vision du centre de style Photo : Lamborghini

Une large place est aussi accordée au design, avec des croquis en 3D réalisés par le Centro Stile Lamborghini, qui illustrent l’évolution des signatures de la marque, comme les motifs en Y et les éléments hexagonaux. L’expérience est complétée par l’audio spatial , qui restitue le son des moteurs en l’adaptant à la position de l’utilisateur par rapport à la voiture.

Lamborghini Revuelto, les intérieurs Photo : Lamborghini

Quatre modèles disponibles dès le lancement

Au lancement, l’application permet d’explorer quatre modèles de l’actuelle gamme Lamborghini :

Temerario, avec un focus sur le nouveau V8 biturbo hybride, le châssis spaceframe et le pack Alleggerita ;

Revuelto, avec un éclairage sur le système hybride V12 et les solutions aérodynamiques ;

Urus SE, au cœur de l’analyse dédiée au nouveau groupe motopropulseur hybride du Super SUV ;

Urus SE Performante, qui fait ses débuts en avant-première numérique avant sa présentation publique prévue au Goodwood Festival of Speed, en permettant d’approfondir les évolutions du groupe motopropulseur, de l’aérodynamique, des suspensions et du design.

Avec cette application, Lamborghini entend donc exploiter les possibilités offertes par la réalité spatiale pour présenter ses voitures de façon plus approfondie que les contenus numériques traditionnels, en permettant aux utilisateurs d’analyser à la fois l’esthétique et les solutions d’ingénierie directement via l’Apple Vision Pro.





Galerie: Lamborghini, l’app pour Apple Vision Pro