À quoi ressemble l’intérieur du nouveau vaisseau amiral de Zeekr

La gamme Zeekr en Europe s’est récemment élargie avec l’arrivée de la 001. Le shooting brake de la marque du groupe Geely propose un intérieur moderne, marqué par une planche de bord numérique, des matériaux soignés et un haut niveau de personnalisation.

L’orientation premium se ressent surtout dans les finitions et les détails, avec une dotation technologique avancée comprenant de grands écrans, des aides à la conduite et des solutions pensées pour offrir une expérience relaxante aussi bien à l’avant qu’à l’arrière.

Zeekr 001 : la planche de bord

La planche de bord de la 001 suit une philosophie de conception épurée, avec des lignes horizontales qui soulignent la largeur de l’habitacle. L’ensemble rappelle l’univers des premium européennes, avec une disposition ordonnée des commandes et une forte intégration de la technologie. Le combiné d’instruments numérique face au conducteur est un écran Full HD de 8,8", complété par un affichage tête haute de 14,7" qui projette sur le pare-brise les principales informations de conduite.

Au centre de la planche de bord trône l’écran d’infodivertissement de 15,4" en haute définition. Le système s’appuie sur un processeur Qualcomm Snapdragon 8155 (technologie 7 nm), avec 16 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. La plateforme prend en charge la connectivité 5G, la fonction hotspot Wi-Fi, les mises à jour logicielles over-the-air et l’intégration avec l’application dédiée pour piloter certaines fonctions de la voiture à distance.

L’habitacle de la Zeekr fait ensuite l’impasse sur les boutons physiques, en confiant de nombreuses fonctions à l’écran central et aux commandes numériques. Les passagers arrière disposent eux aussi d’un écran dédié de 5,7" pour gérer la climatisation et les réglages de confort.

Zeekr 001 : matériaux et finitions

Le positionnement premium du modèle ressort surtout dans le choix des matériaux et le soin apporté aux assemblages. Les surfaces de la planche de bord, des panneaux de porte et de la console centrale reçoivent des revêtements doux au toucher et des détails visant à créer une ambiance élégante.

Zeekr 001, le volant Photos Par : Zeekr Zeekr 001, l'écran arrière Photos Par : Zeekr

Les sièges contribuent au confort général de l’habitacle. À l’avant, ils sont réglables électriquement jusqu’à 12 positions et, sur les versions les plus riches, peuvent intégrer la ventilation et une fonction massage. Le chauffage et d’autres fonctions dédiées au bien-être des passagers sont également disponibles.

La version Privilege ajoute un niveau supplémentaire de raffinement avec une climatisation tri-zone, des sièges avant ventilés avec massage et un système audio Yamaha à 12 haut-parleurs.

Zeekr 001 : habitabilité et coffre

Les dimensions extérieures de la Zeekr 001 garantissent un habitacle particulièrement spacieux. La voiture mesure près de 5 mètres de long, avec un empattement de 2 999 mm, une valeur qui permet d’offrir beaucoup de place, surtout aux passagers arrière. À l’arrière, on profite d’une bonne marge au niveau des jambes et de la garde au toit, tandis que la banquette offre des assises confortables et un dossier inclinable.

Zeekr 001, le coffre Photo : Zeekr

La présence de la plateforme électrique permet de mieux exploiter les volumes intérieurs, en créant un environnement adapté aux longs trajets. Le toit panoramique renforce la sensation d’espace et de luminosité.

Le coffre annonce une capacité de 539 litres. De quoi transporter deux grandes valises, avec en plus un sac de voyage, une poussette ou d’autres objets pour les loisirs.

Galerie: Zeekr 001, l’intérieur et le coffre